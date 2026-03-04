La fiesta de A Coruña que será un ejemplo de colaboración entre el Ayuntamiento, los vecinos y la hostelería

Una celebración de San Patricio en A Coruña AEC

Entre las muchas razones por las que el San Patricio 2026 será histórico en A Coruña una de ellas, la que tiene que ver con la organización, puede marcar también un antes y un después como paradigma de las relaciones entre Ayuntamiento, vecinos y empresarios del ocio nocturno. Los mismos actores que llevan exactamente un año intentando ponerse de acuerdo sobre el marco normativo que debe regir el futuro de la noche han llevado a cabo una perfecta colaboración para poner en marcha el festival de música tradicional en honor al patrón de Irlanda. Tal y como adelantó El Ideal Gallego, será del viernes 13 al domingo 15 en la plaza de Azcárraga.

Los organizadores de la ruta Pub Crawl, que querían dar un paso al frente, contarán con el apoyo total de la concejalía de Cultura y Turismo, además de con el beneplácito de la asociación vecinal de la Ciudad Vieja. Y todas las partes son conscientes de cómo de importante es que todo eso llegue a buen puerto y sea el más claro ejemplo de que, hablando, no solamente se entiende la gente, sino que también se beneficia la ciudadanía. “É unha fin de semana importante para a cidade, por tratarse dun día de encontro e confraternización, e o Concello tiña que estar”, subraya el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. “O San Patricio na Coruña é un exemplo e ese espírito, por norma e filosofía, sempre vai da nosa man”, añade.

Por otra parte, el edil subraya el papel del sector para aportar un valor añadido a la ciudad. “A hostalaría cumple unha función económica e social, é marca da cidade de A Coruña, e cremos que este marco de colaboración é moi positivo”, sentencia. “Estamos a facer un test á capacidade da nosa cidade á hora de ofrecer comida e bebida, unha marca máis de A Coruña que, como tal, necesita dun apoio”, finaliza.

Ciudad Vieja

Los vecinos de la Ciudad Vieja también se muestran muy satisfechos con la experiencia. “Estamos encantados de que pueda haber una convivencia entre vecinos, hosteleros y Ayuntamiento. Se trata de un claro ejemplo de cómo, en una zona residencial, se puede establecer una comunicación conjunta”, dice Leonardo Méndez, presidente de la agrupación de residentes.

Entre las bonanzas del festival de San Patricio, el dirigente vecinal enumera: “Se promueven los grupos de arraigo, se pone en valor la cultura de A Coruña y se dinamiza y potencia la cultura”. Además, recuerda que los horarios serán “respetuosos”.