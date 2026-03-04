La cadena internacional B&B Hotels abrirá en Breogán Park un establecimiento de 143 habitaciones

Futuro Breogán Park Cedida

Breogán Park amplía su oferta. B&B Hotels, una de las principales cadenas hoteleras del segmento ‘low-middle scale’ (escala media-baja) en Europa, desembarcará en A Coruña con un hotel de 143 habitaciones ubicado la segunda planta del futuro parque comercial.

Fundada en Francia en 1990, B&B Hotels, tal y como indican fuentes de Breogán Park, se ha consolidado como líder europeo en el segmento con una propuesta basada en calidad, diseño funcional y ubicaciones estratégicas. El grupo cuenta actualmente con más de 940 hoteles en 19 países de Europa y América, y mantiene un sólido ritmo de crecimiento tanto orgánico como mediante nuevas aperturas y reposicionamientos. La compañía cuenta en la actualidad con 64 establecimientos en España, de los que 3 están ubicados en Galicia, y continúa ampliando su presencia en destinos urbanos y estratégicos.

El nuevo hotel, además de ser alojamiento para turistas, dará servicio directo a las necesidades empresariales del Parque Empresarial de A Grela, uno de los principales polos económicos de A Coruña y de toda Galicia.

El complejo combinará compras, ocio, deporte, servicios y ahora también alojamiento. La oferta hotelera se completará con un hotel de cuatro estrellas para el que ya existen varias propuestas en negociación.

Con esta operación, Breogán Park suma una nueva actividad a su oferta, incorporando el uso hotelero a operadores ya anunciados como Alcampo, Cines Yelmo, Sould Park, Metropolitan, Homebox, Regus y Action. La llegada de B&B Hotels supone un paso más en la consolidación del proyecto como uno de los desarrollos comerciales más relevantes de España.