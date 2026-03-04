El hospital Abente y Lago, en una imagen de 2019 PATRICIA G. FRAGA

El hospital Abente y Lago ultimaba hace 25 años los preparativos para empezar a alojar a pacientes en sus habitaciones, lo que estaba previsto para el mes de abril de 2001. El plan era contar inicialmente con más de 140 camas, el 80% dobles y el 20% restante, individuales. Hace 50 años, era noticia el paro de los transportistas del puerto coruñés, donde aparecieron dos camiones con las ruedas pinchadas. En 1951, hace 75 años, El Ideal Gallego se hacía eco del infortunio de dos nuevas víctimas del timo de la Lotería. Tal día como hoy de 1926, hace un siglo, el periódico informaba del gran recibimiento a Santiago Casares Quiroga en el pleno de la Cámara de la Propiedad, donde actuó como secretario general.

Hace 25 años | Las hospitalizaciones en el Abente y Lago empezarán dentro de un mes

La ciudad entera se preguntaba cuándo iba a ser posible que el hospital Abente y Lago empezase a alojar a los pacientes en sus habitaciones. Pues bien, ya hay una fecha. Los primeros coruñeses que permanecerán ingresados en el centro lo harán a partir de abril de 2001, cuando entren en funcionamiento dos Unidades de Enfermería que tendrán 50 camas. Este será el primer paso para que el Área de Hospitalización del antiguo Hospital Militar, que tendrá más de 140 camas, pueda funcionar al cien por cien de su capacidad.

Las habitaciones del Abente y Lago contribuirán en buen medida a la eliminación de la tercera y cuarta cama del Complejo Hospitalario Juan Canalejo, uno de los objetivos prioritarios dentro del Plan Director con cuya ejecución el 80 por ciento de las habitaciones serán dobles y el 20 por ciento restante individuales.

Hace 50 años | Paro de los transportistas en el puerto coruñés

Continuó ayer, 3 de marzo de 1976, el paro de los transportistas en el puerto coruñés, donde aparecieron dos camiones con las ruedas destrozadas. Las bacas del Gran Sol, llegadas el domingo último, descargaron el pescado que guardaban en sus bodegas y cámaras, pero sólo fue vendido el diez por ciento del total alijado. El resto quedó depositado en tinglados, almacenes e incluso a la intemperie, hasta que pueda ser levantado y reexpedido a otras plazas del interior, habituales clientes del pescado coruñés.

Algunos piquetes situados en la carretera de Ferrol obligaron a parar a los camioneros que se dirigían a la ciudad departamental, teniendo que intervenir la Guardia Civil, que hizo seis detenciones. Por otra parte, mejora de sus heridas el camionero murciano que había sido agredido por un grupo de transportistas en paro, cuando salía de La Coruña con un cargamento de pescado.

Hace 75 años | Dos víctimas del timo de la Lotería en la Marina

Mientras paseaba por la Avenida de la Marina en la tarde de ayer, 3 de marzo de 1951, Antonio Bello Orro, de 18 años, de Ouces (Bergondo), fue abordado por dos individuos que le confiaron el cobro de un décimo de la Lotería “premiado” con 15.000 pesetas, pero les tenía que dejar alguna garantía, ya que sólo de su palabra no se podían fiar. Bello les dio todo el dinero que tenía, 35 pesetas, cantidad que “voló”, ya que el décimo era falso. Por el mismo procedimiento cayó en la trampa Benito Fernández García, de Silleda.

Por cuestiones particulares riñeron ayer las vecinas de la casa número 4 de la calle de la Maestranza, Encarnación Agrafojo Porcar, de 24 años, y Carmen Lema Vispo, de 32. Aquella resultó con múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo, de las que ha sido curada en primera intervención en la Casa de Socorro del Hospital.

Hace 100 años | Casares Quiroga, en la Cámara de la Propiedad

Se celebró ayer, 3 de marzo de 1926, sesión del pleno de la Cámara de la Propiedad en el que por primera vez actuó de secretario general el distinguido letrado D. Santiago Casares Quiroga, recibido en la Cámara con efusivas muestras de satisfacción. En la sesión se aprobó el presupuesto ordinario de 1926-27. Se despacharon expedientes de trámite, entre ellos el nombramiento de un vocal en la Junta de protección a la infancia, designándose para dicho cargo al vicepresidente primero, don Juan Lourido.

Por otra parte, el alcalde Casás ha dado órdenes a la guardia municipal para que impida el tránsito de carros de estiércol por las calles de la ciudad a horas que no sean las reglamentarias, denunciándose las infracciones que se cometan para imponer la oportuna sanción.