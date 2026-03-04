Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estas son las canciones que cantará Tinho en el concierto de OT de A Coruña

Los triunfitos actuarán el próximo 19 de abril en el Coliseum

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
04/03/2026 16:19
Tinho, durante la actuación de la Gala 9
Tinho, durante la actuación de la Gala 9
Operación Triunfo
Ya han pasado varios meses desde que 'Operación Triunfo' cerraba sus puertas, pero el fenómeno fan sigue en forma de conciertos por toda España. Es por eso que este martes, 3 de marzo, se han reunido los 16 participantes, para comenzar a preparar la gira, que arrancará el 18 de abril en Bilbao. 

Será el 19 de ese mismo mes cuando podremos gozar del coruñés Tinho, tercer finalista de la última edición, en el Coliseum, cantando tanto en solitario como con sus compañeros en la ciudad que le vio crecer. 

No es la primera vez que Tinho se sube al escenario del Coliseum. Ya lo hizo el pasado mes de enero con otros artistas como Rosa Cedrón, Eva B o Gandy en el Chorus Concierto por la Paz, cantando todos juntos "We Are The World".

Chorus

A Coruña se rinde ante un concierto para volver a ser niños y cantar por la paz

En esta ocasión Tinho tendrá la oportunidad de brillar aún más, pues cantará las canciones que más han llamado la atención del público durante su paso por la Academia. 

Los conciertos de esta gira estarán divididos en 7 capítulos: El Sueño, Esfuerzo, #SinHate, Trabajo en Equipo, Iconic, Triunfo y Despedida. Tinho cantará en cuatro de estos capítulos, sin contar las actuaciones grupales. 

La primera intervención del coruñés será con Guillo en la primera parte, cantando "I wanna be your slave", de Maneskin, una actuación que, durante el programa, fue de las favoritas de ambos concursantes. 

Tras esto, cantará con Crespo "El único", de Paco Amoroso y Ca7riel, para continuar con otro dueto: "Agua", con Téyou. Su cuarta actuación será "Beautifil Things", de Benson Boone, una canción que interpretó en la Gala 9 en solitario. 

Como canciones grupales, Tinho cantará con sus compañeros el mix inicial, que combina "Yo quiero bailar, de Sonia y Selena, "Voy a pasármelo bien", de Hombres G; y "It´s a sin", de Pet Shop Boys. 

En el capítulo cuatro cantarán "Saturno", de Pablo Alborán para cerrar el concierto con "Potra Salvaje", de Isabel Aaiún y "Ese Lugar", himno de la edición. 

