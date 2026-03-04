Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El petróleo que llega a A Coruña, más dependiente de América y África que de Oriente Medio

Estados Unidos es el mayor abastecedor del petróleo que llega a los muelles herculinos, seguido por países como México, Libia, Nigeria, el Reino Unido, Venezuela, Bahamas e Irak

Iván Aguiar
Iván Aguiar
04/03/2026 04:00
Colas para repostar en una gasolinera de A CoruñaColas en las gasolineras (carbugal en carrefour) debido al ataque sobre Irán
Colas para repostar en una gasolinera de A CoruñaColas en las gasolineras (carbugal en carrefour) debido al ataque sobre Irán
Quintana
Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado sábado una ofensiva masiva contra instalaciones nucleares, bases militares y altos mandos de Irán —incluida la muerte del líder supremo Ali Jamenei—, que no tardó en lanzar un contraataque que se ha dejado notar en todos los países del golfo Pérsico.

Kuwait, Qatar, Baréin, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Omán han sido objeto de ofensivas del régimen iraní, que entiende legítimo atacar a todo aquel que brinde asistencia a sus enemigos. Esto ha generado una enorme inseguridad en una zona muy importante para la producción petrolera.

La gasolina y el gasóleo pueden encarecerse entre 8-10 céntimos/litro en próximas semanas

¿Esto puede tener un impacto directo en la refinería de Repsol ubicada en A Coruña? La mayor parte de la materia prima que utiliza procede principalmente de países americanos y africanos, con una baja dependencia de Oriente Medio. Si el presidente estadounidense Donald Trump cumple su amenaza de cortar el comercio con España, ahí la afección podría ser de mayor intensidad.

Los datos registrados por la Autoridad Portuaria en 2025 —esta mercancía se descarga en los muelles coruñeses— revelan que Estados Unidos se situó con diferencia como el mayor abastecedor del crudo que llega a la urbe herculina (1,9 millones de toneladas), seguido muy de cerca por México (1,5 millones de toneladas), que juntos representaron más de la mitad de todo el petróleo crudo descargado en el puerto herculino.

Otros orígenes

Libia ocupó el tercer puesto con un aporte importante (934.000 toneladas), mientras que Nigeria (174.000 toneladas), el Reino Unido (142.000 toneladas) y Venezuela (142.000 toneladas) aportaron cantidades similares entre sí, aunque notablemente inferiores.

Bahamas (133.000 toneladas), Irak (129.000 toneladas), Senegal (84.000 toneladas), Angola (59.000 toneladas) y Brasil (41.000) completaron el grueso de los orígenes, con volúmenes menores que reflejan una estrategia de diversificación consolidada por la refinería gallega.

Los seis principales países de los que proceden las importaciones de crudo que llegan a A Coruña
El Ideal Gallego

Esta composición adquiere especial significado en el contexto actual. La intensificación del conflicto en Irán, con ataques iraníes de represalia contra bases estadounidenses, Israel y varios países del Golfo, ha disparado los temores a una posible interrupción o restricción del paso por el estrecho de Ormuz, ruta clave para buena parte del petróleo mundial.

Aunque Irán no es un proveedor del petróleo que llega a A Coruña, la crisis está empujando los precios globales al alza y obligando a Europa a reforzar su dependencia de rutas atlánticas y de proveedores del hemisferio occidental. De hecho, el precio del barril de crudo se ha disparado cerca de un 14% desde el inicio de este conflicto bélico.

Precio del combustible

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima una subida de entre 8 y 10 céntimos por litro de combustible en las próximas semanas, siempre y cuando el barril de Brent se mantenga estable alrededor de los 80 dólares en que se intercambia actualmente, por el impacto del conflicto en Oriente Próximo, tras la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán.

La asociación avisa de que la reciente subida del precio, situada en torno a los 82 dólares por barril, aún no se ha trasladado “de forma significativa”. Ante este escenario, muchos conductores han optado por anticiparse a este incremento en el precio y llenar el depósito. Así ha ocurrido en A Coruña, donde se han registrado colas en gasolineras.

