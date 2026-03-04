Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El periodo de admisión en las escuelas infantiles municipales comienza el próximo lunes

Este año será el horario ampliado será gratuito

Abel Peña
Abel Peña
04/03/2026 13:43
El Ayuntamiento ha aprobado las bases de admisión de las escuelas infantiles: el plazo se abre entre el nueve y el 12 para los traslados. El 13 sale la lista de las plazas libres para nuevos ingresos y las matrículas deben cumplimentarse del 16 al 30. La alcaldesa anunció como novedad la gratuidad del horario ampliado. Es decir, que únicamente se pagará por los servicios complementarios de comida. 

De esta manera, aquellos escolares que deban permanecer en el centro más de ocho horas (el máximo es diez) podrán hacerlo de forma gratuita, lo que evita las convocatorias extraordinarias. "Haberá unha convocatoria ordenaria con unha lista de garda única para todas as escolas e iremos ofertando prazas a medida que estean disponibles hasta el 31 de diciembre", anunció la alcaldesa. 

A Coruña fue pionera en la gratuidad de la escuelas infantiles. Ahora da un nuevo paso. 

