A Coruña

El músico coruñés Carlos Ares, nominado a los premios de la música independiente

Efe
04/03/2026 22:23
Carlos Ares
Carlos Ares en un momento de su aplaudida actuación en la playa de Riazor,
Carlota Blanco
Carlos Ares y Valeria Castro, con seis candidaturas cada uno, encabezan la lista de nominados de los XVIII Premios MIN, los que concede anualmente la industria de la música independiente en España, por delante de las bandas Repion y Rufus T. Firefly, con cinco, y Sanguijuelas del Guadiana y Zahara, con cuatro.

En esta lista, que se ha dado a conocer este miércoles, aparecen como aspirantes al álbum del año los discos 'Brindis' de Cala Vento, 'La boca del lobo' de Ares, '9:30 PM' de Queralt Lahoz, '201' de Repion y 'El cuerpo después de todo' de Castro.

Carlos Ares en Riazor. FOTO Carlota Blanco (1)

El coruñés Carlos Ares se hace eco de su "participación" en Operación Triunfo

Más información

La compositora canaria también figura en la candidatura de mejor canción con 'Tiene que ser más fácil', al igual que el otro gran favorito, que concurre con 'Días de perros'. La terna la completan 'Canción de paz' de Rufust T. Firefly, 'Revolá' de Sanguijuelas del Guadiana y 'X' de Repion.

Varios de ellos repiten en la tercera categoría reina, la de mejor artista. Además de Rufus T. Firefly, Repion y Valeria Castro, también aparecen Kiko Veneno y Zahara.

Resulta curioso que Ares, que fue uno de los grandes premiados ya en la pasada edición, aparece como nominado en la categoría de mejor artista emergente junto a Lia Kali, Sanguijuelas del Guadiana, Merina Gris y Queralt Lahoz.

Nombran a Carlos Ares y Gandy artista y persona del año

Más información

Junto a la lista completa de nominaciones, que se puede consultar en la web de estos galardones que organiza la Unión Fonográfica Independiente (UFI), este miércoles también se ha desvelado que Ana Curra recibirá el Premio de Honor.

"La artista, componente de la legendaria banda de los años 80 Parálisis Permanente, tiene en su haber una carrera de más de cuatro décadas que ha dejado una huella imborrable en la historia musical de nuestro país", destaca el comunicado.

El próximo 25 de marzo en el Gran Teatro de Córdoba tendrá lugar la ceremonia en la que se conocerá quiénes son los ganadores de 2026 y en la que actuarán Rufus T. Firefly, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta, Ruth, Vera Fauna y Las Rodes.

