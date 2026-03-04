Mi cuenta

A Coruña

El Ayuntamiento destina un millón de euros a humanizar Monte alto y Agra do Orzán

La calle Canceliña se preparará de cara a la apertura del nuevo Parque del Observatorio

Abel Peña
Abel Peña
04/03/2026 13:26
El Ayuntamiento ha aprobado la licitación para reurbanizar Atocha Alta (380.000 euros), Páramo (370.000) y Agra do Orzán. Son casi un millón de euros. En Atocha Alta se actuará en el tramo entre la plaza de Cantigas da Terra y la de Palau, así como un tramo de la calle Tui, hasta la intersección con la calle Cuevas. En cuanto a Agra do Orzán, en la calle Páramo, situada frente al futuro Parque del Observatorio, aún por inaugurar, se mejorará la accesibilidad en el tramo desde Canceliñas. 

En cuanto a la calle Agra do Orzán, continuará las obras ya comenzadas, esta vez en la parte más cercana a la ronda de Nelle. se renovará el pavimento y se instalará mobiliario. En el parque Adolfo Suárez se aprobó un nuevo espacio de parte lúdica y deportiva (445.000 euros),con una pista multideporte, juegos infantiles y elementos biosaludables. dentro del Plan de Barrios. 

 

