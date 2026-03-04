Cercanías, la nueva promesa que llega con veinte años de retraso

Recreación de la posible red de Cercanías de A Coruña FUENTE: Elaboración propia

La propuesta de implementar un servicio de Cercanías en A Coruña –y principales urbes de Galicia– es una realidad recurrente que ya reflejaba el pacto firmado entre BNG y PSOE en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y cuya puesta en marcha anunciaba Óscar Puente hace unos meses con la vista puesta en 2027. De esta forma, la propuesta de instaurar servicios de proximidad se ponía de nuevo sobre la mesa después de que, en los últimos veinte años, distintos gobiernos lo hayan descartado por “falta de viabilidad”.

El primero de ellos, hace ya más de veinte años, durante el Gobierno de Zapatero. En aquel entonces, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, rechazaba la propuesta del BNG sobre la creación de un servicio de Cercanías, al entender que las frecuencias cubrían la demanda existente y que, de tender hacia un servicio convencional de cercanías, “se producirían paradas en casi todas las estaciones, empeorando los tiempos del viaje, lo que podría llevar a la expulsión del ferrocarril en la prestación del servicio de Media Distancia, el más demandado en Galicia”.

Ante la negativa a su creación, tres años más tarde, la idea volvió a tomar fuerza. Esta vez, en San Caetano. El entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, informaba de que Renfe estaba “en realización” del estudio de viabilidad para implantar servicios de proximidad en Galicia. Una prestación “irrenunciable” que la Xunta reclamaría “con toda a contundencia necesaria” ante el Gobierno central, pero, una vez más, sin éxito.

Casi dos décadas más tarde –y muchos más usuarios que utilizan a diario el ferrocarril–, el Ministerio de Transportes se comprometía en el pacto de investidura firmado en 2023 a ejecutar este proyecto “antes de que acabe la legislatura (mayo de 2027)”. De hecho, en septiembre, Óscar Puente anunciaba que ya estaba en marcha el nuevo estudio para crear el servicio y anunciaba que este análisis contempla un área de Cercanías en A Coruña, otra en Vigo, una global en el Eje Atlántico y otra interior, además de otra complementaria para la red de ancho métrico ya existente en la línea FEVE a Ferrol, única red de Cercanías actual en la comunidad gallega.

El ministro de Transportes apuntaba que sería a finales de 2025 cuando se terminaría y el estudio y, de esta forma, se presentaría el proyecto al completo. A día de hoy, los plazos y los términos de la nueva promesa ferroviaria todavía son una incógnita, y los expertos en ferrocarril dudan de que sea una buena solución para descongestionar el gran volumen de viajeros en la Media Distancia y, sobre todo, ven “complicada” su aplicación para mediados del próximo año 2027.

Cómo sería

En el caso de A Coruña, la ciudad podría beneficiarse de este servicio en tres direcciones diferentes. Por un lado, la línea con Santiago. En este sentido, la creación de este servicio sería viable por la línea antigua, aunque tendría que reponerse para que pasase nuevamente por Cerceda. Algo que el experto en trenes y jefe de maquinistas del Adif Carlos Pérez Fontana ve “realmente complicado”, aunque propone la creación de un apeadero cerca del Aquapark, ya que la vía todavía pasa por ahí al ser la que de acceso a Sogama. A las paradas actuales en el servicio regional (Uxes, Meirama y Ordes), se le podrían sumar Vila da Igrexa y Gorgullos-Tordoia, aprovechando la existencia de los viejos apeaderos.

Todavía tendría más sentido la implementación de Cercanías desde A Coruña con destino Ferrol y Lugo, sobre todo, a su paso por el Ayuntamiento de Betanzos. Debido al tránsito diario con la urbe herculina, esta línea sería la que mayor demanda podría registrar. A las paradas ya existentes en el servicio que parte a diario a Ferrol, como Elviña-Universidade, O Burgo-Santiago, Cambre, Cecebre, Betanzos-Infesta y Betanzos-Cidade, se les podrían sumar, según Fontana, nuevos apeaderos en la zona de San Diego, As Xubias, Fonteculler, A Barcala y Cortiñán, además de poder dar uso al ya existente en la parroquia de Guísamo, en Bergondo.

De esta forma, no sería necesario que estos trenes realizasen la ruta completa, sino trayectos puntuales en función de la demanda. Otro de los expertos en ferrocarril, Xosé Carlos Fernández, propone crear la línea O Burgo-Chuac-Universidad de A Coruña a determinadas horas del día, una opción que ayudaría a “sacar de la carretera múltiples circulaciones, evitando congestión”. No obstante, también considera que, para el éxito del sistema, resultaría “imprescindible” la habilitación de aparcamientos disuasorios donde los viajeros puedan dejar sus vehículos durante su jornada laboral o académica.

Así sucede en los otros doce núcleos urbanos de España donde está implementado este servicio de proximidad. En Madrid, por ejemplo, “los viajeros usan el recorrido de ‘última milla’, para librarse de un viaje que acaba siendo molesto, congestionado y cansado tras su jornada laboral, aprovechando para hacer compras en las inmediaciones de su estación”, indica Fernández. Además, en caso de que hubiese que construir nuevas paradas, este proceso no supondría una gran inversión, “ya que no se requiere más que montar un andén con marquesina, un punto de luz y un tablón de anuncios con los horarios”, sentencia el experto ferroviario. 