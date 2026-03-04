Alumnos de Veterinaria de la USC visitan Agafac para conocer el control de la seguridad en piensos

Visita de los alumnos de veterinaria a Agafac Cedida

Un grupo de 15 alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidade de Santiago de Compostela visitó las instalaciones de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac) en el puerto de A Coruña para profundizar en el funcionamiento del sector de la alimentación animal y en los mecanismos de control que garantizan la seguridad alimentaria.

El director de la entidad, Bruno Beade, ofreció una visión general del sector agroalimentario, centrándose en la fabricación de piensos compuestos. También abordó las previsiones de alimentación a nivel mundial y la creciente necesidad de garantizar el abastecimiento seguro de materias primas como primera criba para asegurar tanto la seguridad alimentaria animal como la humana.

A continuación, Luisa Delgado, responsable del Departamento Técnico de Agafac, presentó el Sistema Galis, un modelo pionero y conjunto de control de la seguridad alimentaria en el sector de la alimentación animal en Galicia.

La última intervención corrió a cargo de Ana Tubío, directora del Área de Agricultura y Pesca de Galicia, quien impartió la charla titulada Controles Oficiales en Frontera en la Importación de Piensos.

Tras las charlas, los estudiantes se desplazaron al Puerto Exterior de Punta Langosteira (Arteixo), que albergará las nuevas instalaciones de Agafac a mediados de este 2026.