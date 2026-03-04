Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Alerta amarilla en A Coruña por lluvia y viento

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/03/2026 15:35
Dos personas pasean bajo la lluvia, ayer, en la zona de las Esclavas
Dos personas pasean bajo la lluvia en la zona de las Esclavas
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Las jornadas de sol en A Coruña llegan a su fin. Este jueves las lluvias regresan y, con ellas, las alertas meteorológicas. MeteoGalicia activa el nivel de aviso amarillo en A Coruña este jueves por lluvia, viento y fuerte oleaje. 

La alerta amarilla por lluvia se activará a partir de las 15.00 horas del jueves, y durará hasta las 00.00 horas. MeteoGalicia avisa de que las precipitaciones pueden llegar a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en solo doce horas. 

Gran arcoiris en la bahía del Orzán

A dos días del récord de jornadas de lluvia seguidas... y la predicción dice que saldrá el sol en A Coruña

Más información

Además, en el litoral estará activada a la misma hora alerta amarilla por fuerte oleaje, con olas de 4 a 5 metros de altura. Desde las 15.00 del jueves al viernes a las 09.00 la costa estará en alerta amarilla por fuerte viento, con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora. 

En cuanto a la predicción del tiempo este jueves, MeteoGalicia apunta a que el día empezará con cielos muy nubosos, que desde la tarde ya empezarán a dejar lluvias. Las temperaturas quedarán entre 12 y 10 grados. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Una persona a las puertas de la entrada de Urgencias del Chuac, hoy

A Coruña es la quinta provincia con mayor número de agresiones a sanitarios en España
EP
El ideal gallego

Sada presenta alegaciones contra el almacén de baterías previsto en Meirás
Redacción
Tinho, durante la actuación de la Gala 9

Estas son las canciones que cantará Tinho en el concierto de OT de A Coruña
Andrea López Ramos
Dos personas pasean bajo la lluvia, ayer, en la zona de las Esclavas

Alerta amarilla en A Coruña por lluvia y viento
Noela Rey Méndez