Alerta amarilla en A Coruña por lluvia y viento

Dos personas pasean bajo la lluvia en la zona de las Esclavas Quintana

Las jornadas de sol en A Coruña llegan a su fin. Este jueves las lluvias regresan y, con ellas, las alertas meteorológicas. MeteoGalicia activa el nivel de aviso amarillo en A Coruña este jueves por lluvia, viento y fuerte oleaje.

La alerta amarilla por lluvia se activará a partir de las 15.00 horas del jueves, y durará hasta las 00.00 horas. MeteoGalicia avisa de que las precipitaciones pueden llegar a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en solo doce horas.

Además, en el litoral estará activada a la misma hora alerta amarilla por fuerte oleaje, con olas de 4 a 5 metros de altura. Desde las 15.00 del jueves al viernes a las 09.00 la costa estará en alerta amarilla por fuerte viento, con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora.

En cuanto a la predicción del tiempo este jueves, MeteoGalicia apunta a que el día empezará con cielos muy nubosos, que desde la tarde ya empezarán a dejar lluvias. Las temperaturas quedarán entre 12 y 10 grados.