Niebla en A Coruña el 4 de marzo
A Coruña

A Coruña despierta atrapada en un mar de niebla

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/03/2026 10:12

Los coruñeses se levantaron este miércoles envueltos en una densa niebla. La bruma matinal envolvió la ciudad desde primera hora, pero la salida del sol hizo patente la escasa visibilidad en todos los barrios.

Niebla en A Coruña el 4 de marzo

Las personas que llegaban desde el área metropolitana se encontraron una vez pasado el límite municipal con un muro de niebla que apenas permitía ver a varios metros, lo que hizo que la circulación de vehículos fuese incluso más lenta de lo habitual a esa hora de la mañana.

MeteoGalicia ya había avisado de que este miércoles, 4 de marzo, llegaría marcado por las nieblas, que se empezaron a desarrollar por la noche, pero que permanecieron en A Coruña durante mañana. 

Será en el último día de anticiclón de esta racha, ya que una borrasca volverá a afectar a la ciudad y su área durante las jornadas del jueves y el viernes, en las que las protagonistas volverán a ser las precipitaciones, sobre todo a partir de la tarde de mañana.

