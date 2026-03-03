Mi cuenta

Últimos días para adquirir entradas para la primera cena solidaria de la AECC en A Coruña

El evento se celebrará este jueves 5 de marzo con el objetivo de recaudar fondos para impulsar la investigación oncológica

Redacción
03/03/2026 21:04
Foto de familia del acto de la AECC, ayer, en Palexco
Foto de familia de un acto de la AECC en Palexco
Patricia G. Fraga
La Asociación Española Contra el Cáncer celebra su primera cena solidaria en A Coruña este jueves 5 de marzo en el NH Collection Finisterre. Bajo el lema “Noite solidaria contra o cancro”, la iniciativa busca recaudar fondos para impulsar la investigación oncológica y continuar la labor de esta entidad en la provincia. 

El evento tendrá lugar en el Salón Victoria del NH Collection Finisterre, a partir de las 20.30 horas, y está concebido como una velada en formato cóctel, elegante y cercana, en la que empresas, instituciones y personas comprometidas se reunirán para apoyar la labor de la asociación. La noche contará además con las actuaciones musicales de Grupo FUA y Black Galicia.

La AECC se apropia del el símbolo del faro, emblema de la ciudad herculina, para representar los avances científicos que iluminan el camino frente al cáncer y el acompañamiento que la asociación ofrece a las personas afectadas y a su entorno. 

María José, voluntaria de visita a domicilio de enfermos oncológicos

Benditos voluntarios: entregar tiempo y alma a los demás

La entidad hace un llamamiento a toda la sociedad coruñesa para sumarse a esta iniciativa solidaria y contribuir a “encender un faro de esperanza” para miles de pacientes y familias. Las entradas pueden adquirirse hasta las 16.00 horas del 4 de marzo a través de la web del evento.

Gracias a iniciativas como esta, la Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad social privada que más fondos destina a la investigación oncológica en España. En la provincia de A Coruña, mantiene 38 proyectos activos, con una inversión superior a 5,3 millones de euros, y en 2025 ha destinado más de 1,3 millones de euros a investigadores y estudiantes. Son solo unos pocos ejemplos que han contribuido a que se lograse que la supervivencia en cáncer aumentase un 20% en los últimos 20 años, impulsada por el diagnóstico precoz y tratamientos cada vez más eficaces.

Además, en 2025, el compromiso de voluntarios, socios, profesionales y colaboradores permitió que la AECC atendiera en la provincia a más de 2.200 pacientes y familiares, a través de sus servicios totalmente gratuitos de atención psicológica y social, nutrición, fisioterapia y logopedia.

La primera edición de la cena solidaria en A Coruña cuenta con el patrocinio de Fundación María José Jove, Fundación Trezeluzes, Trison, Grupo Breogán, Galaica y Grupo Osmos, y la colaboración del Grupo Editorial El Ideal Gallego, entre otros.

Juventud y talento: motores incansables para la investigación contra el cáncer

