Últimos días para adquirir entradas para la primera cena solidaria de la AECC en A Coruña

La Asociación Española Contra el Cáncer celebra su primera cena solidaria en A Coruña este jueves 5 de marzo en el NH Collection Finisterre. Bajo el lema “Noite solidaria contra o cancro”, la iniciativa busca recaudar fondos para impulsar la investigación oncológica y continuar la labor de esta entidad en la provincia.

El evento tendrá lugar en el Salón Victoria del NH Collection Finisterre, a partir de las 20.30 horas, y está concebido como una velada en formato cóctel, elegante y cercana, en la que empresas, instituciones y personas comprometidas se reunirán para apoyar la labor de la asociación. La noche contará además con las actuaciones musicales de Grupo FUA y Black Galicia.

La AECC se apropia del el símbolo del faro, emblema de la ciudad herculina, para representar los avances científicos que iluminan el camino frente al cáncer y el acompañamiento que la asociación ofrece a las personas afectadas y a su entorno.

La entidad hace un llamamiento a toda la sociedad coruñesa para sumarse a esta iniciativa solidaria y contribuir a “encender un faro de esperanza” para miles de pacientes y familias. Las entradas pueden adquirirse hasta las 16.00 horas del 4 de marzo a través de la web del evento.

Gracias a iniciativas como esta, la Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad social privada que más fondos destina a la investigación oncológica en España. En la provincia de A Coruña, mantiene 38 proyectos activos, con una inversión superior a 5,3 millones de euros, y en 2025 ha destinado más de 1,3 millones de euros a investigadores y estudiantes. Son solo unos pocos ejemplos que han contribuido a que se lograse que la supervivencia en cáncer aumentase un 20% en los últimos 20 años, impulsada por el diagnóstico precoz y tratamientos cada vez más eficaces.

Además, en 2025, el compromiso de voluntarios, socios, profesionales y colaboradores permitió que la AECC atendiera en la provincia a más de 2.200 pacientes y familiares, a través de sus servicios totalmente gratuitos de atención psicológica y social, nutrición, fisioterapia y logopedia.

La primera edición de la cena solidaria en A Coruña cuenta con el patrocinio de Fundación María José Jove, Fundación Trezeluzes, Trison, Grupo Breogán, Galaica y Grupo Osmos, y la colaboración del Grupo Editorial El Ideal Gallego, entre otros.