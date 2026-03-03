Tanxugueiras celebrará sus diez años en los escenarios con un concierto en A Coruña

Tanxugueiras, durante uno de sus conciertos Archivo El Ideal Gallego

Tras sus históricos conciertos en la playa de Riazor, como cabezas de cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia 2022, y en el Coliseum para cerrar en diciembre de 2023 la gira de ‘O Diluvio’, Tanxugueiras regresarán a la Coruña para presentar su nuevo trabajo discográfico el 17 de octubre.

Aida Tarrío y Olaia y Sabela Maneiro volverán a actuar en el Coliseum para interpretar las canciones de ‘O Cuarto’, disco con el que celebrarán sus 10 años de trayectoria.

“La iniciativa por potenciar y dar mayor visibilidad a la cultura y la música gallegas lleva a dar espacios de calidad a artistas del potencial de Tanxugueiras”, indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

Según apuntan desde el trío, este será un espectáculo “único, especial y lleno de energía, donde la emoción, la fuerza y la conexión con el público convierten cada concierto en una experiencia inolvidable”.

Las entradas para este concierto podrán adquirirse en Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense a partir de este miércoles, 4 de marzo, a las 12.00 horas.

De cara a este 2026, la programación musical del Coliseum cuenta ya con 26 eventos musicales anunciados, a los que hay que sumar los eventos deportivos ya confirmados del Básquet Coruña.

Ya han pasado por el escenario Eladio Carrión (29 de enero), Amaia (31 de enero), Mikel Izal (7 de febrero) y Amaral (21 de febrero), y quedan todavía por delante: Hijos de la Ruina (17 de abril), Viva Suecia (18 de abril), OT (19 de abril), Rodrigo Cuevas (30 de abril), Dani Fernández (2 de mayo), Iván Ferreiro (9 de mayo), Dani Martín (15 y 16 de mayo), Bad Gyal (23 de mayo), Megadeth (27 de mayo), La Reina del Flow (27 de junio), Pablo Alborán (4 de julio), Carlos Rivera (10 de julio), Yandel Sinfónico (12 de julio), Aitana (22 de julio), La Oreja de Vano Gogh (11 y 12 de septiembre), Antonio Orozco (3 de octubre), Tanxugueiras (17 de octubre), Melendi (13 y 14 de noviembre), Bryan Adams (16 de noviembre), Raphael (21 de noviembre), Hombres G (5 de diciembre) y Carolina Durante (12 de diciembre).