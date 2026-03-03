Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Tanxugueiras celebrará sus diez años en los escenarios con un concierto en A Coruña

Redacción
03/03/2026 12:20
Tanxugueiras, durante uno de sus conciertos
Archivo El Ideal Gallego
Tras sus históricos conciertos en la playa de Riazor, como cabezas de cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia 2022, y en el Coliseum para cerrar en diciembre de 2023 la gira de ‘O Diluvio’, Tanxugueiras regresarán a la Coruña para presentar su nuevo trabajo discográfico el 17 de octubre.

Aida Tarrío y Olaia y Sabela Maneiro volverán a actuar en el Coliseum para interpretar las canciones de ‘O Cuarto’, disco con el que celebrarán sus 10 años de trayectoria

“La iniciativa por potenciar y dar mayor visibilidad a la cultura y la música gallegas lleva a dar espacios de calidad a artistas del potencial de Tanxugueiras”, indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

Según apuntan desde el trío, este será un espectáculo “único, especial y lleno de energía, donde la emoción, la fuerza y la conexión con el público convierten cada concierto en una experiencia inolvidable”. 

Tanxugueiras | "Agora somos tres mulleres, non nenas, que camiñaron e aprenderon moitísimo con esforzo"

Más información

Las entradas para este concierto podrán adquirirse en Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense a partir de este miércoles, 4 de marzo, a las 12.00 horas.

De cara a este 2026, la programación musical del Coliseum cuenta ya con 26 eventos musicales anunciados, a los que hay que sumar los eventos deportivos ya confirmados del Básquet Coruña. 

El Último de la Fila

Conciertos, conciertos y más conciertos: el calendario cultural de A Coruña para el nuevo año 2026

Más información

Ya han pasado por el escenario Eladio Carrión (29 de enero), Amaia (31 de enero), Mikel Izal (7 de febrero) y Amaral (21 de febrero), y quedan todavía por delante: Hijos de la Ruina (17 de abril), Viva Suecia (18 de abril), OT (19 de abril), Rodrigo Cuevas (30 de abril), Dani Fernández (2 de mayo), Iván Ferreiro (9 de mayo), Dani Martín (15 y 16 de mayo), Bad Gyal (23 de mayo), Megadeth (27 de mayo), La Reina del Flow (27 de junio), Pablo Alborán (4 de julio), Carlos Rivera (10 de julio), Yandel Sinfónico (12 de julio), Aitana (22 de julio), La Oreja de Vano Gogh (11 y 12 de septiembre), Antonio Orozco (3 de octubre), Tanxugueiras (17 de octubre), Melendi (13 y 14 de noviembre), Bryan Adams (16 de noviembre), Raphael (21 de noviembre), Hombres G (5 de diciembre) y Carolina Durante (12 de diciembre).

