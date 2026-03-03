Qué hacer cuando se necesita acompañante para ir al médico en A Coruña pero no hay nadie

Dos personas en la entrada de Urgencias del Chuac Carlota Blanco

Cada vez se vive más, pero el envejecimiento –que de por sí ya trae fragilidad– y la mejora de la calidad de vida y de los recursos médicos tiene otra cara que cada vez se hace más evidente. La población no para de perder la capacidad para gestionar sus problemas de salud y la soledad se hace cada vez más palpable, sobre todo ente los más mayores. Esto se traduce en que el número de personas que no tienen red de apoyo haya pasado de un 8% en 2018 a un 20% en la actualidad, según revela la jefa de Trabajo Social del Chuac, Luz Campelo.

Es decir, uno de cada cinco de los pacientes que llegan a este servicio hospitalario del área sanitaria de A Coruña, que atiende a 10.000 personas al año, son casos denominados de alta complejidad, que corresponden a personas sin familiares con capacidad para resolver las situaciones de cuidados.

Entre ellos, hay un gran porcentaje de enfermos crónicos o con problemas de salud mental, como trastornos de la personalidad. “También hay mucha gente mayor de 80 años que no tiene familia o que, si la tiene, viven lejos y no colaboran activamente o tienen los vínculos deteriorados”, indica Campelo.

El número de personas sin una red de apoyo ha crecido más de un 10% en los últimos ocho años

Porque a veces esa familia sí existe, pero no es un apoyo real al no haber relación o implicación en los cuidados, bien por voluntad o por su propia incapacidad, ya que hay casos de personas dependientes que conviven con otras personas mayores o con discapacidad.

Ahora bien, ¿qué se hace cuando una persona se encuentra en esta situación? Acudir al médico se puede convertir en todo un reto para ellos y cada vez es más común encontrarse a personas mayores perdidas entre los pasillos de los hospitales o esperando solos para una consulta. Algunos ni siquiera llegan a ese paso porque se lo impiden sus propios problemas de movilidad y otros porque, aunque lo intenten, los profesionales sanitarios les ordenan ir acompañados a determinadas pruebas o intervenciones.

Pasos a seguir

Hay varios escenarios, con sus respectivos protocolos, pero todos pasan primero el filtro de Trabajo Social, a los que llegan casos desde los propios pacientes o desde los centros de Atención Primaria u otros servicios.

“Primero vemos si esa persona tiene otros círculos porque, a veces, existen pero no son capaces de movilizarlos. Si nos consta, tratamos de localizar a ese familiar más lejano, siempre con el consentimiento de la persona”, explica Luz Campelo.

Con que ese interlocutor exista, aunque no resuelva, ya “sirve” a los trabajadores sociales. Pero a veces se encuentran con que esa persona dificulta aún más la situación. Frases como ‘no es un tema mío’ o ‘ahí te queda’ se convierten en comunes en las consultas de estos profesionales. “En esos casos tenemos que movilizar vía judicial. Recursos de emergencia o de dependencia, que suelen ser centros residenciales casi siempre, y comunicación a la Fiscalía de situación de abandono sobrevenido”, indica la jefa de Trabajo Social en A Coruña. También se activarían medidas de protección a sus ingresos o patrimonio.

En la práctica, esto se traduce en que cuando se dan esas situaciones en las que se requiere un acompañamiento médico y la persona no lo tiene accesible, la respuesta pasa por el voluntariado. “Cuando todo falla, movilizamos a las asociaciones como Cruz Roja, la AECC, Cáritas o la Universidad, entre otros”, indica la trabajadora social.

Su ayuda va más allá de la visita al médico: “El problema no solo es de salud, ahora está todo muy digitalizado y las personas mayores tienen muchas dificultades para acceder a ayudas”.

¿Y cómo se procede cuando ya no es acompañamiento lo que se necesita, sino cuidados tras un alta hospitalaria? El protocolo es muy similar, pero aquí ya no entraría el voluntariado. “Ahí se necesitan otro tipo de recursos. El alta es un gran tema porque nosotros tenemos que garantizar que la persona tenga los cuidados esenciales cubiertos”, explica Campelo.

Diferentes tipos de abandono

Esos cuidados esenciales suelen ser asumidos, en un gran porcentaje, por la familia. “Somos una sociedad que cuida, pero cuando una persona lleva mucho tiempo haciéndolo, a veces hay una sobrecarga tal que hay claudicaciones y abandona”.

Aunque la jefa de Trabajo Social apunta que hay dos tipos de abandono: “Los que lo hacen porque no pueden más y otro porcentaje menor que lo hace por otros motivos, porque no sabe hacerlo de otra manera o porque no hay vínculo”.

En aquellos casos que no existe este abandono, la perspectiva tampoco es muy amable, pues no son solo los pacientes los que han perdido capacidad para gestionar su salud. Según los datos del área sanitaria, las familias que cuidan pero que ya no pueden resolver solas pasaron de un 22% en 2018 a un 32% en 2025.

El único dato que baja es el de pacientes con capacidad para autogestionarse pero que necesitan apoyo o información. “Ahí somos un medio, no un fin. Acuden a nosotros para conocer los recursos o tomar decisiones”. Este perfil pasa de un 70% a un 45%, respectivamente.

Campelo hace hincapié en que las enfermedades e ingresos son una “oportunidad” para restaurar las relaciones rotas. “Muchas familias piensan que cuando se muere esa persona, se soluciona el problema. Pero cuando se muere, empieza”.