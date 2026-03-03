Mi cuenta

A Coruña

Pili Novo | “Hay mucha gente de 80 años viviendo sola en una habitación en un piso compartido”

La voluntaria de la Cruz Roja descubrió esta realidad al participar en el programa de acompañamiento a personas mayores

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
03/03/2026 04:47
03 febrero 2026
Pili Novo, en la sede de Cruz Roja en A Coruña 
Quintana
Los voluntarios de las asociaciones como Cruz Roja se convierten en imprescindibles en los casos de soledad o de abandono familiar. Una necesidad que siempre ha existido, algo que demuestra el hecho de que el programa de esta entidad de ayuda a domicilio complementaria, que aborda el acompañamiento en este tipo de trámites, es uno de los más antiguos. “Este año cumple 35”, aplaude María Pombal, coordinadora de los proyectos enfocados a personas mayores en A Coruña.

Unos 30 usuarios de la ciudad herculina se benefician de esta iniciativa de acompañamiento para mayores de 65 años que realizan una veintena de voluntarios como Pili Novo, de 62, que empezó porque le “sobraba tiempo” y “quería ayudar de alguna manera”.

Además de llevar a personas mayores al médico, también hace llamadas de seguimiento para ver cómo se encuentran y si necesitan algo. “Son muy agradecidos y hasta te suben el ego. Siempre eres superriquiña y superbuena. La verdad es que es muy satisfactorio que puedas hacer algo que a la gente le ayude”, reconoce.

Esta voluntaria lleva cerca de un año participando en este programa y ya ha hecho vínculos con los usuarios, sobre todo con los que habla por teléfono, al ser una “conexión diaria”. “Siempre te acaban preguntando qué tal estás o cómo has pasado el fin de semana. De alguna forma, esa ayuda que das te vuelve”, asegura.

Esta experiencia, que califica como “muy buena”, también le ha servido para conocer una realidad oculta: “Yo no sabía que había tanta gente de 80 años viviendo sola en una habitación de un piso compartido. Tenemos el estereotipo de que las personas mayores tienen vivienda propia, pero muchos viven de alquiler en habitaciones. Es terrible”, reconoce esta voluntaria.

Aportar su granito de arena acompañándolos al médico o a realizar gestiones con la trabajadora social se ha convertido en algo fundamental en su vida, aunque asegura que es “duro ver a gente desvalida” a la que “hay que ayudar en todo”. “Hace poco acompañé a una señora por una operación en un ojo y luego la dejé en su casa sola. Yo intento separarlo, pero duele”, confiesa.

Pese a todo, Pili Novo anima a todo el mundo a acercarse y probar, porque lo peor que pueden perder es el tiempo. “Aquí siempre van a encontrar motivación y una sonrisa”, asegura.

Y es que en Cruz Roja “siempre” se necesitan más voluntarios, sobre todo aquellos con tiempo para poder encarar las habituales largas esperas en los centros sanitarios. “Amas de casa y recién jubilados son el perfil ideal para este proyecto”, indica la coordinadora. Además de la disponibilidad, asegura que ser de edades similares también ayuda.

Concretamente, en el programa de acompañamiento se requieren, sobre todo, de conductores. Cruz Roja dispone de automóviles para realizar estas gestiones, que también manejan voluntarios pues hay movilizaciones en las que se requiere de dos miembros de Cruz Roja, uno para llevar el coche y otro para acompañar en las citas.

Pese a que en esta entidad no notan una subida en el número de demandantes de este servicio de acompañamiento, sí reconocen que cada vez les llegan más casos derivados desde los servicios de Trabajo Social de los hospitales o de los centros de salud.

“Suelen ser para casos como una operación de cataratas, que no requiere anestesia general pero necesitan acompañante. Si nosotros no les pudiéramos acompañar, no les harían la intervención”, incide María Pombal. Y Pili Novo asegura que ellos “responden con mucho cariño”: “Son gente encantadora y superagradecida”.

Fernando Rueda, Carmen Maceiras y Raúl Besada, ayer en el encuentro en el Materno

