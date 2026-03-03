Nuevos cambios en el tráfico de los Cantones por las obras de remodelación

Los nuevos bancos de los Cantones Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de A Coruña inicia este martes una nueva fase de los trabajos de remodelación de los Cantones, que obligarán a realizar cambios en lo que a la circulación se refiere.

Los Cantones ya lucen sus nuevos bancos orientados hacia el Obelisco en la “sala de estar de la ciudad” Más información

Será en esta etapa de las obras cuando serán visibles varias de las grandes novedades de los Cantones del futuro: la escalera que envolverá la antigua salida del parking y el nuevo ascensor que conectará el aparcamiento subterráneo con la superficie, entre otras.

Para ejecutar las obras, el Ayuntamiento reorganizará los servicios en la zona:

El tráfico rodado pasará a circular por el Cantón pequeño, con un carril por sentido

Los ciclistas compartirán espacio con los vehículos desde la plaza de Mina

compartirán espacio con los vehículos desde la plaza de Mina Se iniciará el traslado de los taxis a su localización definitiva, frente a la Fundación Barrié

a su localización definitiva, frente a la Fundación Barrié Los espacios de carga y descarga serán en Durán Loriga y rúa Nueva

serán en Durán Loriga y rúa Nueva BiciCoruña trasladará de forma provisional las bases del Obelisco a Santa Catalina, y la del Cantón pequeño, a la avenida del Puerto, tras la Rosaleda.