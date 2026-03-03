A Coruña
Nuevos cambios en el tráfico de los Cantones por las obras de remodelación
El Ayuntamiento de A Coruña inicia este martes una nueva fase de los trabajos de remodelación de los Cantones, que obligarán a realizar cambios en lo que a la circulación se refiere.
Será en esta etapa de las obras cuando serán visibles varias de las grandes novedades de los Cantones del futuro: la escalera que envolverá la antigua salida del parking y el nuevo ascensor que conectará el aparcamiento subterráneo con la superficie, entre otras.
Para ejecutar las obras, el Ayuntamiento reorganizará los servicios en la zona:
- El tráfico rodado pasará a circular por el Cantón pequeño, con un carril por sentido
- Los ciclistas compartirán espacio con los vehículos desde la plaza de Mina
- Se iniciará el traslado de los taxis a su localización definitiva, frente a la Fundación Barrié
- Los espacios de carga y descarga serán en Durán Loriga y rúa Nueva
- BiciCoruña trasladará de forma provisional las bases del Obelisco a Santa Catalina, y la del Cantón pequeño, a la avenida del Puerto, tras la Rosaleda.