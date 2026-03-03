Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Nuevos cambios en el tráfico de los Cantones por las obras de remodelación

Redacción
03/03/2026 14:05
Los nuevos bancos de los Cantones
Los nuevos bancos de los Cantones
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ayuntamiento de A Coruña inicia este martes una nueva fase de los trabajos de remodelación de los Cantones, que obligarán a realizar cambios en lo que a la circulación se refiere. 

Los nuevos bancos de los Cantones

Los Cantones ya lucen sus nuevos bancos orientados hacia el Obelisco en la “sala de estar de la ciudad”

Más información

Será en esta etapa de las obras cuando serán visibles varias de las grandes novedades de los Cantones del futuro: la escalera que envolverá la antigua salida del parking y el nuevo ascensor que conectará el aparcamiento subterráneo con la superficie, entre otras. 

Para ejecutar las obras, el Ayuntamiento reorganizará los servicios en la zona:

  • El tráfico rodado pasará a circular por el Cantón pequeño, con un carril por sentido
  • Los ciclistas compartirán espacio con los vehículos desde la plaza de Mina
  • Se iniciará el traslado de los taxis a su localización definitiva, frente a la Fundación Barrié
  • Los espacios de carga y descarga serán en Durán Loriga y rúa Nueva
  • BiciCoruña trasladará de forma provisional las bases del Obelisco a Santa Catalina, y la del Cantón pequeño, a la avenida del Puerto, tras la Rosaleda.
La alcaldesa, Inés Rey, supervisa las obras de los Cantones

Inés Rey califica de "patrimonicidio" la antigua 'rotonda verde' que rodeaba el Obelisco

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez recibió a los ganadores de los certámenes de FP

Manuel Prada, el alumno coruñés que irá al Mundial de Formación Profesional en China
Redacción
Pasajeros en el aeropuerto de Doha

El Gobierno inicia la evacuación de españoles de Oriente Próximo
EFE
Audiencia Provincial de A Coruña

Los acusados de encerrar y atar a un octogenario en Betanzos alegan que tenían miedo a que se cayese
EP
El grupo de estudiantes en Jordania a la espera de coger un ferri a Egipto

La odisea de un grupo de Erasmus de Galicia que intenta salir de Jordania
EP