El metro cuadrado de la vivienda en A Coruña supera por primera vez los 3.000 euros

El acceso a una vivienda sigue alejándose de miles de bolsillos en A Coruña. Y no solo en el mercado del alquiler: el precio de la venta ya supera los niveles del estallido de la burbuja inmobiliaria. El metro cuadrado de la vivienda usada supera los 3.000 euros, instalándose en febrero en los 3.033. El dato está extraído de las estadísticas mensuales de la plataforma inmobiliaria Idealista, la que más inmuebles ofertados tiene. No obstante, Fotocasa eleva la cifra hasta los 3.502 euros.

Así, desde enero de 2025, el precio de la vivienda de segunda mano ha ido en escalada, hasta situarse en la cifra actual de febrero. Si los datos se comparan, por ejemplo, con el mismo mes del año pasado, el coste del inmueble residencial se ha visto incrementado en un 14,4% (en aquel entonces el metro cuadrado se situaba en los 2.651 euros). Desde entonces, mes a mes el precio fue escalando de forma gradual, hasta alcanzar la barrera de los 2.900 euros en octubre.

Los 3.033 euros por metro cuadrado actuales suponen, a su vez, un siete por ciento más que el valor registrado en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008. Así, los primeros datos que contabiliza Idealista en su serie histórica de estadísticas estipula que el precio en el mes de julio de aquel año era de 2.834 euros.

Idealista, no obstante, puntualiza que los 3.033 euros es la media del metro cuadrado de todas las viviendas, diferenciando entre los pisos y apartamentos –cuyo precio asciende hasta los 3.111– y las casas o chalés –2.205–. La media en el resto de ciudades gallegas refleja resultados variados. En Vigo, por ejemplo, el metro cuadrado se establece en un total de 2.410 euros; en Pontevedra, 2.341; pasando por los 1.628 de Ourense; 1.430 en Lugo; 2.120 en Santiago; y 1.299 en Ferrol. A Coruña, por lo tanto, está a la cabeza de las urbes gallegas en cuanto al precio de las viviendas usadas que están en venta.

Por distritos, según los inmuebles ofertados en el portal inmobiliario, la situación presenta grandes diferencias. La Ciudad Vieja supera con creces la media de toda la urbe, con un precio por metro cuadrado de 3.824 euros. Le siguen el Ensanche-Juan Flórez, con 3.722; Monte Alto, con 3.624; Cuatro Caminos (3.439); Riazor/Visma (3.132); Os Mallos (2.827); Vioño (2.664); Os Castros/O Castrillón (2.594); Someso/Matogrande (2.480); y el Agra do Orzán/O Ventorrillo, con un precio medio de 2.328 euros, el segundo más bajo de todas las zonas, superando solo a A Zapateira (2.038).

Cogiendo de referencia el precio de la media de una vivienda en la Ciudad Vieja, adquirir un piso de cincuenta metros cuadrados en este distrito supondría, para una persona, el desembolso de 191.200 euros, llegando a los 305.920 si el inmueble tuviese, de media, ochenta metros cuadrados. Por el contrario, en O Ventorrillo la horquilla media oscilaría entre los 116.400 y los 186.240 euros.

Por otro lado, el portal inmobiliario Fotocasa, otro de los más utilizados en España, registra un precio medio del metro cuadrado de 3.502 euros en A Coruña, un 22% más que en el mismo periodo del ejercicio previo. “Galicia está experimentando una transformación profunda en su dinámica inmobiliaria. El incremento interanual del 15,6% registrado en febrero es una de las subidas más potentes de la serie histórica reciente en la comunidad, consolidando un cambio de ciclo donde la moderación ha dado paso a una tensión evidente. Este fenómeno responde a que Galicia se ha posicionado como un mercado muy atractivo por su equilibrio entre calidad de vida y precio, lo que está atrayendo a una demanda que se encuentra con un stock de vivienda de segunda mano cada vez más reducido”, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

En cuanto a la urbanización de nuevas promociones de vivienda, la ciudad inició en el año 2025 el trámite de visado para la construcción de 494 viviendas y registró una caída del 28% respecto al año anterior, pero un 7,5% más que el promedio de los últimos cinco años, según los datos ofrecidos por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica (Coatac).