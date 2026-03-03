Mi cuenta

A Coruña

Manuel Turizo se une a Juanes y Myke Towers en el Morriña Fest 2026 de A Coruña

Redacción
03/03/2026 11:23
Manuel Turizo en el Coliseum
Manuel Turizo en su concierto en el Coliseum el año pasado
Joaquín Abad
Morriña Fest 2026 suma un nuevo nombre de primer nivel a su cartel: Manuel Turizo. El reconocido cantante colombiano actuará en la próxima edición del festival de A Coruña, en lo que será su única actuación en Galicia durante 2026, convirtiendo su paso por el evento en una cita imprescindible para sus seguidores.

Con una trayectoria marcada por éxitos internacionales y millones de oyentes en todo el mundo, Manuel Turizo se ha consolidado como una de las grandes figuras de la música latina actual. Su presencia refuerza la apuesta de Morriña Fest por una programación diversa, actual y de alcance global.

Manuel Turizo en el Coliseum

Manuel Turizo monta su casa en A Coruña y mete 9.000 personas

Más información

El artista compartirá escenario con otros grandes nombres ya confirmados para esta edición, como Juanes y Myke Towers, configurando un cartel de alto nivel que sitúa a Morriña Fest como una de las grandes citas musicales del año.

Público en la última edición del Morriña Fest

Myke Towers, Juanes, Hard Gz y Belén Aguilera, primeros confirmados del Morriña Fest

Más información

En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre el festival, así como nuevas incorporaciones al cartel, explican desde la organización, que promete "una edición inolvidable, reuniendo a algunos de los artistas más destacados del panorama musical internacional en un entorno único".

