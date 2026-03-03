Manuel Prada, el alumno coruñés que irá al Mundial de Formación Profesional en China

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez recibió a los ganadores de los certámenes de FP

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, felicitó este martes a los estudiantes gallegos de FP que vienen de alzarse con siete medallas en el campeonato SpainSkills celebrado este fin de semana en Madrid, a razón de dos de oro, dos de plata y otras tres de bronce. Uno de esos oros tiene sabor coruñés, de la mano de Manuel Prada, quien ahora aspira a los títulos Europeo y Mundial.

El representante de la Xunta de Galicia recibió en la Cidade da Cultura a los premiados y les transmitió la enhorabuena acompañado por la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez. “Vuestro esfuerzo, talento y profesionalidad es un ejemplo de la Galicia Calidade que estamos construyendo en todos”, señaló el conselleiro, que se comprometió a seguir reforzando estas enseñanzas como “un referente de excelencia a nivel estatal” gracias a una apuesta continua por la innovación y el diálogo con el territorio y con el tejido empresarial.

Román Rodríguez agradeció también la implicación de los centros educativos y de las 70 personas integrantes de la delegación gallega, entre alumnos y profesorado, que durante estos días “dieron lo mejor de sí” ante toda España.

Siete estudiantes de A Coruña y uno de Culleredo, en la 'selección gallega de la Formación Profesional'

Tras el éxito obtenido en el certamen estatal, los alumnos Héctor Sánchez del CIFP Politécnico de Santiago (oro en la modalidad Tecnología del automóvil) y Manuel Prada, del CIFP Someso de A Coruña (oro en la modalidad Tecnología de vehículos pesados) participarán con la delegación española en el campeonato mundial en Shanghai (China) previsto para septiembre de este año, y en el campeonato europeo que se celebrará en Alemania en 2027.

Además de estos dos oros, obtuvieron medalla de plata Xoel Teijeiro y Abraham Martín (CIFP Politécnico de Lugo) en la modalidad de Mecatrónica y Mateo Lema (CIFP Paseo das Pontes de A Coruña) en la modalidad de Panadería.

Las tres medallas de bronce fueron para Radoslw Lisiecki (IES Aller Ulloa de Lalín) en la modalidad de Desarrollo web, Anxo Silva (IES Plurilingüe Losada Diéguez de A Estrada) en la modalidad de Ebanistaría y Martín Muíño (IES San Clemente de Santiago de Compostela) en la modalidad TIC Administración de sistemas en red.