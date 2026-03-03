Las viviendas de alquiler social de Adelaida Muro tendrán contratos de hasta 75 años de duración

Julio Abalde, Inés Rey, Pedro Blanco y Francisco Díaz Gallego Quintana

El número 24 de la calle Adelaida Muro contará con un edificio de once viviendas destinadas a alquiler social. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, presentó el proyecto este martes, junto a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

El Gobierno central acaba de adjudicar la redacción del proyecto del edificio, en el barrio de Monte Alto, que tendrá entre una y tres habitaciones. "Serán once viviendas de alquiler asequible, con un máximo de 75 años y con unos precios que no van a superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. El edificio tendrá viviendas públicas a perpetuidad", señaló Blanco.

La previsión es que el proyecto esté redactado este verano y las obras salgan posteriormente a licitación, lo que posibilitará que estén en ejecución este mismo año. Fue en 2024 cuando la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció que el Estado había firmado la compra de la parcela de Defensa en la calle, que mide 374 metros, para destinarla alquiler social. Casa 47, la entidad estatal de vivienda, adscrita al ministerio, adjudicó la redacción del proyecto de edificación de esta promoción hace unos días.

Blanco añadió, además, que la vivienda es "la primera preocupación social" y la ha elevado a "una preocupación de Estado", pues "dos de cada tres euros que se están invirtiendo en vivienda en Galicia provienen del Estado". Cifró en 25,5 millones de euros la inversión en 690 viviendas de A Coruña y en casi 50 millones lo aportado al conjunto de la provincia, también para "rehabilitación y acomodación de viviendas para el alquiler".

Inés Rey, por su parte, incidió en la importancia de "apostar por la vivienda pública" dentro de la idea de garantizar "el derecho a vivir dignamente" para que evitar que "se frustren expectativas vitales".

Por eso el Ayuntamiento, "sin tener competencia directa", desarrolla "políticas integrales" como la regulación de viviendas de uso turístico, poner suelo a disposición del Estado y la Xunta o declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, que ya ha bajado los precios un 5,2%. Todo ello, apuntilló, "a pesar de que el Gobierno autonómico hace objeción de conciencia de la Ley de Vivienda".