Perros en el área canina del parque de Bens, en una imagen de 2018 Pedro Puig

El parque de San Diego o el Paseo de los Puentes eran hace 25 años dos ejemplos de puntos negros de A Coruña en cuanto al número de heces de perros recogidas por los empleados de Ferroser. En total, al día retiraban un mínimo de 300 deposiciones a lo largo y ancho de la ciudad, es decir, más de 110.000 al año. En 1976, El Ideal Gallego analizaba las consecuencias de la manifestación en Ponteceso contra la instalación de una celulosa. El 3 de marzo de 1951, hace 75 años, el Deportivo homenajeaba al doctor Fernández Alonso, jefe de sus servicios médicos. Tal día como hoy de 1926, el diario informaba sobre la comunicación oficial del nombramiento de Joao Ferreira de Andrade como nuevo cónsul de Brasil en A Coruña.

Sábado, 3 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Ferroser recoge 110.000 heces de perros al año

En 2001 en A Coruña el tráfico no tiene la exclusiva de los puntos negros, los excrementos caninos no le van a la zaga. El césped del parque de San Diego y del Paseo de los Puentes rivalizan con las aceras de Federico Tapia y Alfredo Vicenti en número de deyecciones por metro cuadrado. La plaza de Pablo Iglesias y las plazuelas interiores de los polígonos de viviendas de la ronda de Outeiro también son objeto de deseo de las mascotas urbanas. Los empleados de Ferroser recogen en un solo día un mínimo de 300 deposiciones de las vías públicas. En un año, el servicio de limpieza retira más de 110.000 heces caninas.

Por otra parte, las lluvias volvieron a provocar goteras en la plaza de Lugo e inundaron varias zonas. En el mercado, pese a que recientemente se reparó la techumbre, los comerciantes se vieron obligados a colocar plásticos para que el agua no afectara a sus productos.

Miércoles, 3 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Fernando Mon habla de la pintura gallega en Madrid

En la galería Kandinsky de Madrid, Fernando Mon ha disertado sobre ‘Generalización artístico-sociológica de la pintura en Galicia’, considerando en su exposición tres puntos fundamentales de relación: qué fue la pintura gallega, qué es y qué debe ser. “Galicia es un país sin tradición pictórica”, afirmó rotundo Mon.

Mientras, los alcaldes y patrones mayores de las cofradías de pescadores, organizadores de la manifestación de Ponteceso contra la instalación de una celulosa, han hecho pública una nota en la que afirman que este acto “ha sido realizado en todo momento sin ningún tipo de intención o carácter político”, y que “esta misma línea de actuación ha sido aclarada también por altavoces antes de dar comienzo la manifestación”. “El pueblo de Bergantiños –­añade la nota– ha respondido limpiamente a nuestra convocatoria para poder expresar su propia repulsa a la celulosa”.

Sábado, 3 de marzo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Homenaje del Deportivo al doctor Fernández Alonso

Hoy, 3 de marzo de 1951, rendirá el Real Club Deportivo un homenaje de gratitud y simpatía a don Víctor Fernández Alonso, que durante muchos años viene figurando como facultativo del club coruñés, actualmente como Jefe y prestando en todo momento sus desinteresados servicios. El Deportivo entregará una placa al doctor Fernández Alonso.

En clave cultural, después de haber actuado con el éxito que oportunamente nos comunicaron nuestros corresponsales en diversas ciudades de Norteamérica, ayer llegó a La Coruña el gran pianista Vázquez Sebastiá. El notable artista tocó en las más prestigiosas Universidades, Centros y Radios, siendo sus recitales transmitidos por televisión. En la nueva temporada Sebastiá volverá a los Estados Unidos y entonces tocará en Hollywood.

Miércoles, 3 de marzo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Joao Ferreira, nuevo cónsul de Brasil en Coruña

Se recibió en el Gobierno civil un oficio del Ministerio de Estado comunicando haberse concedido el exequatur a don Joao Ferreira de Andrade Couto, para ejercer el cargo de cónsul de Brasil en Coruña.

Además, el próximo domingo, día 7 de marzo de 1926, celebrará el Centro Cultural de Santo Tomás de Aquino con toda solemnidad la festividad de Santo Tomás de Aquino, con los actos religiosos y literarios de que oportunamente daremos cuenta a nuestros lectores. Y como preparación de los religiosos, hoy miércoles, el jueves y el viernes, don Pedro Álvarez, ecónomo de Santa María del Campo, dará unas conferencias.

Por otra parte, los jubilados y pensionistas del Ayuntamiento pueden pasar por la Tesorería municipal en el día de hoy para cobrar sus haberes de febrero último.