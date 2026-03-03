Erros x Aprendizaxes mostrará en A Coruña cómo el comercio electrónico se adapta y evoluciona

Palexco acogerá la jornada

El recinto de Palexco en A Coruña acogerá Erros x Aprendizaxes, un encuentro profesional que nace con una propuesta clara: hablar sin filtros de los errores cometidos en el ámbito del comercio electrónico y poner en valor los aprendizajes que impulsan el crecimiento empresarial.

En un contexto en el que abundan los discursos centrados únicamente en el éxito, Erros x Aprendizaxes apuesta por un formato honesto, próximo e inspirador. "Aquí no se habla de triunfos sin contexto. Se habla de decisiones complejas, estrategias que no funcionaron a la primera y caminos que, a través del aprendizaje práctico, permitieron evolucionar modelos de negocio y consolidar proyectos", explican desde la organización.

Este evento está organizado por la Diputación de A Coruña, con la coordinación del Clúster del Ecommerce Gallego. La fecha escogida es el próximo 12 de marzo y se desarrollará en horario de 09.15 a 15.00 en una jornada que incluirá charlas cortas en formato dinámico, conferencias de relatos reales y comida de networking.

Tras la apertura de puertas a las 09.15 horas, el evento contará con una intervención institucional de la Diputación de A Coruña y del Clúster del eCommerce Gallego, entidades alineadas con el impulso a la digitalización y a la competitividad empresarial. El programa incluirá también una pausa para el café y se cerrará con un almuerzo networking, creando un ambiente propicio para el intercambio de experiencias, la generación de contactos y la creación de nuevas oportunidades de colaboración.

El encuentro reunirá directivos y responsables de marcas de referencia que explicarán, en primera persona, como transformaron errores en oportunidades de mejora e innovación.

Las empresas participantes son las siguientes:

Par & Escala , una marca de moda femenina fundada por Iara Viñuelas, que abrirá el bloque de conferencias compartiendo su experiencia como diseñadora y emprendedora.

, una marca de moda femenina fundada por Iara Viñuelas, que abrirá el bloque de conferencias compartiendo su experiencia como diseñadora y emprendedora. Yo pongo el hielo , de la mano de su ex-CMO & Founder, Yago González, con un modelo de negocio singular y una fuerte apuesta por la innovación.

, de la mano de su ex-CMO & Founder, Yago González, con un modelo de negocio singular y una fuerte apuesta por la innovación. Rígido , una joyería gallega contemporánea con presencia internacional, representada por su cofundador y director creativo, Javier González.

, una joyería gallega contemporánea con presencia internacional, representada por su cofundador y director creativo, Javier González. Alda Hotels , un ejemplo de crecimiento hotelero gallego y profesionalización del comercio electrónico, con la intervención de María Domínguez.

, un ejemplo de crecimiento hotelero gallego y profesionalización del comercio electrónico, con la intervención de María Domínguez. Heimat Atlántica , una marca que conecta tradición y modernidad a través del arte y del diseño, representada por su COO, María Ferrer.

, una marca que conecta tradición y modernidad a través del arte y del diseño, representada por su COO, María Ferrer. Joyerías Calvo , una empresa con larga trayectoria que evolucionó su modelo comercial y digital. Marta Calvo García, Marketing & Event Manager, será la encargada de compartir la experiencia de esta firma.

, una empresa con larga trayectoria que evolucionó su modelo comercial y digital. Marta Calvo García, Marketing & Event Manager, será la encargada de compartir la experiencia de esta firma. Cultura Urbana, una tienda referente de streetwear y sneakers con fuerte presencia online, que llegará de la mano de su cofundador, Marcos Cardero.

Además, el programa se completa con la participación de Dinahosting, Smartclick y Pintos & Salgado, acercando visión técnica, estratégica y legal al ecosistema digital.

Erros x Aprendizaxes contribuye a fortalecer el ecosistema empresarial gallego promoviendo una cultura de aprendizaje continuo, innovación y mejora constante. El evento pone en valor empresas con sede o impacto en Galicia, demostrando que compartir errores con transparencia es una herramienta poderosa para avanzar.

Dirigido a profesionales del comercio electrónico, responsables de marketing, directivos, emprendedores y empresas en proceso de transformación digital, el encuentro se presenta cómo una oportunidad única para adquirir conocimiento práctico aplicable desde el día siguiente.

La organización anima a todas las personas interesadas en mejorar su estrategia digital y aprender de la experiencia real de otras marcas a formalizar su inscripción lo antes posible, ya que las plazas son limitadas.