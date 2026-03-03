Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Erros x Aprendizaxes mostrará en A Coruña cómo el comercio electrónico se adapta y evoluciona

La jornada juntará en Palexco a siete empresas gallegas y nacionales

Redacción
03/03/2026 09:54
Palexco acogerá la jornada
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El recinto de Palexco en A Coruña acogerá Erros x Aprendizaxes, un encuentro profesional que nace con una propuesta clara: hablar sin filtros de los errores cometidos en el ámbito del comercio electrónico y poner en valor los aprendizajes que impulsan el crecimiento empresarial.

En un contexto en el que abundan los discursos centrados únicamente en el éxito, Erros x Aprendizaxes apuesta por un formato honesto, próximo e inspirador. "Aquí no se habla de triunfos sin contexto. Se habla de decisiones complejas, estrategias que no funcionaron a la primera y caminos que, a través del aprendizaje práctico, permitieron evolucionar modelos de negocio y consolidar proyectos", explican desde la organización.

Este evento está organizado por la Diputación de A Coruña, con la coordinación del Clúster del Ecommerce Gallego. La fecha escogida es el próximo 12 de marzo y se desarrollará en horario de 09.15 a 15.00 en una jornada que incluirá charlas cortas en formato dinámico, conferencias de relatos reales y comida de networking.

Tras la apertura de puertas a las 09.15 horas, el evento contará con una intervención institucional de la Diputación de A Coruña y del Clúster del eCommerce Gallego, entidades alineadas con el impulso a la digitalización y a la competitividad empresarial. El programa incluirá también una pausa para el café y se cerrará con un almuerzo networking, creando un ambiente propicio para el intercambio de experiencias, la generación de contactos y la creación de nuevas oportunidades de colaboración.

Edificio de Palexco

'Erros x Aprendizaxes' llega a A Coruña para compartir experiencias empresariales

Más información

El encuentro reunirá directivos y responsables de marcas de referencia que explicarán, en primera persona, como transformaron errores en oportunidades de mejora e innovación.

Las empresas participantes son las siguientes:

  • Par & Escala, una marca de moda femenina fundada por Iara Viñuelas, que abrirá el bloque de conferencias compartiendo su experiencia como diseñadora y emprendedora.
  • Yo pongo el hielo, de la mano de su ex-CMO & Founder, Yago González, con un modelo de negocio singular y una fuerte apuesta por la innovación.
  • Rígido, una joyería gallega contemporánea con presencia internacional, representada por su cofundador y director creativo, Javier González.
  • Alda Hotels, un ejemplo de crecimiento hotelero gallego y profesionalización del comercio electrónico, con la intervención de María Domínguez.
  • Heimat Atlántica, una marca que conecta tradición y modernidad a través del arte y del diseño, representada por su COO, María Ferrer.
  • Joyerías Calvo, una empresa con larga trayectoria que evolucionó su modelo comercial y digital. Marta Calvo García, Marketing & Event Manager, será la encargada de compartir la experiencia de esta firma.
  • Cultura Urbana, una tienda referente de streetwear y sneakers con fuerte presencia online, que llegará de la mano de su cofundador, Marcos Cardero.

Además, el programa se completa con la participación de Dinahosting, Smartclick y Pintos & Salgado, acercando visión técnica, estratégica y legal al ecosistema digital.

Erros x Aprendizaxes contribuye a fortalecer el ecosistema empresarial gallego promoviendo una cultura de aprendizaje continuo, innovación y mejora constante. El evento pone en valor empresas con sede o impacto en Galicia, demostrando que compartir errores con transparencia es una herramienta poderosa para avanzar.

Dirigido a profesionales del comercio electrónico, responsables de marketing, directivos, emprendedores y empresas en proceso de transformación digital, el encuentro se presenta cómo una oportunidad única para adquirir conocimiento práctico aplicable desde el día siguiente.

La organización anima a todas las personas interesadas en mejorar su estrategia digital y aprender de la experiencia real de otras marcas a formalizar su inscripción lo antes posible, ya que las plazas son limitadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Erros x Aprendizaxes mostrará en A Coruña cómo el comercio electrónico se adapta y evoluciona
Redacción
Antón Lagares

Antón Lagares | “¿Tortilla o repollo de Betanzos? Yo, tortilla siempre”
Lucía Tenreiro
obras palavea

El renacer de Palavea: obras públicas y pisos en venta marcan la buena marcha de esta zona periférica
Abel Peña
03 febrero 2026voluntarias asistenciales de la cruz roja

Pili Novo | “Hay mucha gente de 80 años viviendo sola en una habitación en un piso compartido”
Lucía Crujeiras