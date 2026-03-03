El renacer de Palavea: obras públicas y pisos en venta marcan la buena marcha de esta zona periférica

Edificios en reforma de Epamar, ayer Carlota Blanco

Todavía faltan un par de semanas para que llegue la primavera, pero el barrio de Palavea ya se siente renacer. A la aprobación en la Junta de Gobierno local del nuevo centro social que sustituirá al viejo mercado se une la buena marcha de las obras en la antigua promoción de Epamar, durante años una fuente constante de problemas para los vecinos y que ahora ve cómo se sacan a la venta los primeros pisos por más de 150.000 euros. Para Álvaro Pérez Sancho, presidente de O Noso Lar de Palavea, está claro que el barrio vive “una dinámica positiva”.

El Ayuntamiento piensa invertir un millón de euros en demoler la obsoleta estructura del mercado, que la apertura de Alcampo convirtió en innecesaria, y levantar una nueva infraestructura. El edificio pasará a convertirse en un centro que albergará un aula de informática y una biblioteca, además de trasladar el aparcamiento. Este cambio se trata de una demanda histórica de la asociación de vecinos y, de hecho, el proyecto ya figuraba en los presupuestos desde 2024.

Pérez señala que no se trata de la única obra que se ha acometido en los últimos años en este pequeño barrio. En la lista se incluye, además, una adecuación de las escaleras desde el parking público junto a los grupos de Santa Cristina, la pasarela entre Palavea y Pedralonga (realizada por el Gobierno central), la estación de BiciCoruña, el propio parking disuasorio de las TIC, la adecuación y mantenimiento del lavadero, obras de calmado de tráfico y mejora de la circulación y una reforma del parque biosaludable. Dentro del Plan de Barrios se incluye un espacio multideporte y el parque infantil de Santa Gema, así como la renovación del parque infantil de Palavea.

Años de problemas

Tan importante como las obras públicas son las privadas. La compra de la antigua promoción de Epamar por parte de Astuga Inmobiliaria, hace menos de dos años, fue un alivio para los vecinos, que durante mucho tiempo habían tenido que soportar constantes problemas de estos bloques que suman 62 viviendas: vandalismo, incendios, okupas, y todo un rosario de los problemas que normalmente acompañan a esta clase de infraestructuras abandonadas.

De eso se ha pasado a una “estupenda vivienda a estrenar, completamente rehabilitada con fantásticos acabados en Palavea”, como reza el anuncio online. Los trabajos de rehabilitación, que empezaron el verano pasado, todavía no han terminado, pero la inmobiliaria ya ofrece viviendas que van desde las de un dormitorio, de 45,92 metros cuadrados construidos, con plaza de garaje y trastero en el propio edificio, y las de dos dormitorios, con prestaciones similares, pero 81 metros cuadrados. Los precios no son moderados: entre 151.000 y 200.000 euros, según el tamaño y la planta.

El presidente de la asociación del barrio espera que pronto pueda dar la bienvenida a todos los vecinos aunque las obras, que han reducido los pisos de 62 a 56, todavía continúan. Y es que, tras años de abandono y vandalismo, ha sido mucho el trabajo a hacer. “Todo esto va a ayudar a desarrollar el barrio; nos encontramos en un contexto muy favorable”, comentó Pérez. 