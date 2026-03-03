Mi cuenta

A Coruña

El PP de A Coruña pide que se identifiquen los baches de la ciudad

Redacción
03/03/2026 15:50
Bache (6) 14024541
Bache en una calle de A Coruña
Patricia G. Fraga
El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció este martes que ha registrado una moción para que el Ayuntamiento realice, "con urgencia", una auditoría técnica del estado del firme de todas las calles, con el fin de identificar daños estructurales, riesgos potenciales y establecer un mapa de prioridades y que sobre la base de dicha evaluación, elabore un Plan Urgente e Integral de Mantenimiento y Reparación de Vías Públicas, con calendario y presupuesto.

"La falta de mantenimiento en la ciudad es alarmante por falta de ejecución del presupuesto municipal y falta de control en la ejecución de los contratos. En el Pleno de noviembre de 2025 presentamos una moción, aprobada por unanimidad, para que Inés Rey pusiese en marcha un Plan integral de reparación de aceras. No hemos tenido éxito a pesar de que la Alcaldesa levantó la mano a favor. Son sus dos caras: con una apoya las propuestas y con la otra no las ejecuta. Pero aunque no cumpla, seguiremos llevando a Pleno lo que preocupa a los coruñeses”, explican.

A este Pleno los concejales populares llevarán una moción que aborda otro de los grandes problemas que "trasladan vecinos de todos los barrios de manera insistente por falta de mantenimiento y son los baches y el mal estado del pavimento". “El deficiente estado de conservación supone un riesgo para la seguridad vial, compromete la movilidad y genera impacto negativo en la actividad económica y social. Las numerosas quejas ciudadanas reflejan una problemática que Inés Rey no puede ignorar”, comentan desde el PP coruñés.

Esta moción es necesaria, dicen, porque “Inés Rey no pisa los barrios y no ve los baches, que a veces son agujeros negros que destrozan coches o chapuzas como la que hizo al tapar los raíles del tranvía en la avenida de Navarra. A pesar de ello, dejó sin ejecutar tres millones de euros para reparar baches en 2024. Este es el gran engaño de la alcaldesa: subir todos los impuestos para inflar el presupuesto y que sea el más expansivo, pero no ejecutar las partidas por muy necesarias que sean”.

Las lluvias de este último invierno han acelerado el deterioro preexistente del pavimento, pero las deficiencias sin solucionar en nuestras calles son muy anteriores a las lluvias: “Le echan la culpa a la lluvia y también dicen que han puesto en marcha un plan de choque. Las lluvias han empeorado el problema pero no son la causa, todos conocemos el estado del pavimento de nuestras calles desde hace años”.

