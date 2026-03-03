Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El guiño al Picasso coruñés de David Uclés en su última novela

El autor visitará la ciudad este mes de marzo

Óscar Ulla
Óscar Ulla
03/03/2026 14:28
David Uclés
El escritor David Uclés
Lorena Sopêna
El escritor David Uclés ganó recientemente el Premio Nadal con su novela 'La ciudad de las luces muertas', una obra en la que se entremezclan las líneas temporales de una Barcelona en la que están presentes decenas de reconocidas personalidades: de Gaudí a Cortázar, pasando por Lorca, Vázquez Montalbán o Carmen Laforet.

El curioso realismo mágico con el que Uclés nutre su nueva obra le da pie a entremezclar historias con estos personajes, dejando detalles reales de su carácter o de sus vidas.

En un momento del libro aparece el personaje de Pablo Picasso, 'el cubista'. El genio pintor, en medio del caos instalado en la trama que hila Uclés, tiene un encuentro fortuito con la filósofa francesa Simone Weil. Sin mediar mucha más interacción, el Picasso novelado le espeta: "Reconozco a quienes van a morir jóvenes. Lo siento, señorita".

Aunque el personaje no incide más en esta lapidaria frase, Uclés estaría jugando con el recuerdo de Conchita, la pequeña hermana de Picasso que falleció cuando tenía solo 7 años. Fue esta una experiencia traumática que vivió el genio pintor durante sus cuatro años de estancia en A Coruña (1891-1895). En concreto, la hermana de Picasso falleció en enero del 95, poco antes de la marcha del artista.

Además de este guiño hacia el pasado herculino, Picasso aparece más veces en la obra, aludiendo también, por ejemplo, a su amistad con Carles Casagemas y cómo la muerte de este afectó de tal manera al pintor que inició así lo que se dio en llamar como su 'época azul'.

David Uclés visitará Galicia en apenas dos semanas, para presentar 'La ciudad de las luces muertas' en Santiago de Compostela (17 de marzo) y A Coruña (18 de marzo).

