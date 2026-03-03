Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El grupo con agenda de primeros ministros que llenará la Pelícano por una buena causa

Prime Ministers dan un concierto el viernes a favor de la Asociación Galega de Fibrosis Quística

Óscar Ulla
Óscar Ulla
03/03/2026 21:15
Un concierto de Prime Ministers en Pelícano
Un concierto de Prime Ministers en Pelícano
Cedida
Este viernes (22.30 horas) la sala Pelícano vuelve a vestirse de gala para acoger una cita benéfica protagonizada por Prime Ministers, en esta ocasión a beneficio de la Asociación Galega de Fibrosis Quística. Y la cita pinta a lleno, tal y como explica uno de los integrantes del grupo, Adolfo Martínez ‘Fito’, que indica que ya han vendido en torno a 1.400 entradas de un aforo que se sitúa en 1.700 personas.

“Es un auténtico disparate para un grupo amateur como nosotros”, asegura Fito con una sonrisa. “La respuesta solidaria de la gente es absolutamente abrumadora”, añade, no sin recordar también el apoyo que están recibiendo de la propia sala: “Es la cuarta vez que nos ceden la sala gratuitamente”.

Para este nuevo concierto, le han dado una pequeña vuelta al repertorio, aunque seguirán contando con voces invitadas que les permitirán pasar por diferentes géneros como el blues o el soul, aunque lo suyo es el rock clásico: “Es lo que nos llama más y lo que nos nutre”, asegura Fito.

Así, para la ocasión plantearán temas de Joe Cocker, Elvis, Europe o Eric Clapton, pero sin olvidarse del panorama nacional, interpretando a M-Clan, Héroes del Silencio, Radio Futura o Rosendo. “Como puedes ver por los nombres que te estoy dando, es un repertorio bastante completo”, comenta.

Son 14 músicos, “14 personas que suben y bajan del escenario”, algo que no es sencillo de coordinar. “Es bastante complejo”, apunta entre risas. Pero todo se hace llevadero cuando se ve el objetivo: “No pesa nada porque después les entregas los fondos a la asociación, que le dan un uso extraordinario. Merece la pena el esfuerzo para coordinar todo. ¿Complejo? Complejo de narices”, completa entre risas.

Lo complicado es también preparar los conciertos, porque cada uno tiene su trabajo. “No nos dedicamos a esto, sacar tiempo incluso para quedar para los ensayos es una odisea”, apunta recordando que el nombre del grupo viene por sus agendas, “que parecemos primeros ministros en alguna ocasión. Pero el resultado siempre es positivo: “Lo que pasa es que nos apasiona a todos, hemos conseguido un entorno personal, unas relaciones personales entre nosotros muy buenas”, concluye Fito.

