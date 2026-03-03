El Circo del Sol estará en A Coruña en la Navidad de 2026

Imagen de uno de los espectáculo del Circo del Sol Archivo El Ideal Gallego

El Circo del Sol regresará a la ciudad de A Coruña esta Navidad. Lo hará con su espectáculo OVO, que estará en el Coliseum del 30 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

Las entradas están ya disponibles en preventa a través de la web oficial del Circo del Sol para los usuarios registrados en el club.

OVO tiene como protagonista a una "encantadora mariquita" que sumerge al espectador en "un bullicioso ecosistema rebosante de vida, que muestra las extraordinarias aventuras de los insectos mientras comen, revolotean y se cortejan en medio de un torbellino de energía y emoción" durante 125 minutos.

El pasado año el Circo del Sol ya estuvo en el Coliseum de A Coruña presentando su espectáculo 'Corteo', formado por 53 artistas y acróbatas. Entonces fueron dos semanas llenas de luz y color de la mano de una compañía que cumplía su veinte aniversario y a la que ya han visto más de doce millones de personas en todo el mundo.

La gira de OVO se iniciará este mes de marzo en Madrid para, a continuación, rodar por ciudades como Marsella, Roma, Sofía, Belgrado, Bruselas o París.