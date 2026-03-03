El BNG de A Coruña pide que se revisen todos los pasos de cebra de la ciudad

Paso de peatones en O Ventorrillo Archivo El Ideal Gallego

"A Coruña precisa da elaboración dun Plan de Mellora da Mobilidade Peonil que inclúa unha revisión exhaustiva de todos os pasos de peóns da cidade". Así lo expresa el BNG de A Coruña, en palabras de su concejala Avia Veira, quien defenderá una moción al respecto en el pleno de este jueves, 5 de marzo.

La iniciativa llega, señalan, después de que el BNG tuviese conocimiento de quejas vecinales en todos los barrios sobre el mal estado de los pasos de peatones. “Camiñar pola cidade debe ser seguro, especialmente para as persoas maiores, a infancia e quen ten mobilidade reducida”, argumenta la edil.

“O borrado dos pasos de peóns en todos os barios da cidade, a mala visibilidade destes pola noite ou en días chuviosos, a invasión de coches sobre os pasos de cebra, a falta de aposta pola elevación dos pasos en lugares sensíbeis, o deterioro das pedras na Cidade Vella, o caso de Alcalde Marchesi...”, son algunos de los problemas que detalla Veira en la exposición de motivos de la moción.

Así, los nacionalistas piden que se vuelvan a pintar con materiales más duraderos y resistentes los pasos de peatones, además de mejorar su visibilidad y de elevar aquellos en los que sea técnicamente posible. Además, aseguran que la Policía Local también debería llevar a cabo una campaña de vigilancia y sanción a las personas que invadan con sus vehículos los pasos de cebra, de la misma manera que a los que circulan con bicicletas y patinetes por la acera.

"O plan de mellora da mobilidade peonil debería contemplar a inspección do estado das beirarrúas da cidade, co fin de atender de xeito áxil a súa reparación, e a revisión das bandas redutoras que se instalaron en varios puntos da cidade co fin de rebaixar a velocidade dos vehículos e mellorar a seguranza viaria", explican desde el BNG.

“Facer da Coruña unha cidade pensada para as persoas é unha cuestión de vontade política. E esa vontade debe traducirse en actuacións concretas e mantemento constante”, concluye Veira.