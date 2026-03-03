Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Casi 12.000 coruñeses participaron en el ensayo clínico de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial

Efe
03/03/2026 10:57
Un sanitario del Sergas vacuna a un hombre dentro del ensayo clínico Sincigal
Un sanitario del Sergas vacuna a un hombre dentro del ensayo clínico Sincigal
Xoán Rey (Efe)
Un total de 50.415 personas han participado en el ensayo clínico Sincigal, que tiene como objetivo evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), ha informado este martes la Xunta.

La Consellería de Sanidade ha agradecido la colaboración a todos los participantes en esta iniciativa, puesta en marcha a finales del pasado mes de noviembre y que se prolongó hasta finales de febrero.

Sanidade y la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela tratan con este estudio clínico de comprobar de manera científica la eficiencia de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial en adultos, como ya se logró con el ensayo Galflu, que permitió incluir la vacuna de alta carga frente a la gripe para mayores de 70 años en Galicia.

Según los datos aportados por la Consellería, por distritos sanitarios participaron en el ensayo Sincigal 11.972 personas de A Coruña; 920 de Cee; 5.273 de Lugo; 1.182 de A Mariña; 719 de Monforte de Lemos; 6.285 de Ourense; 648 de Verín; 732 de O Barco de Valdeorras; 4.926 de Pontevedra; 1.908 de O Salnés; 5.624 de Santiago de Compostela; 807 de Barbanza; 3.978 de Ferrol y 5.441 de Vigo.

Ensayo vacuna virus sincitial en el Chuac

A Coruña lidera la participación en el estudio de la vacuna contra el virus sincitial

Más información

Por grupos de edad, participaron 2.816 personas de 18 a 40 años; 3.999 de 41 a 50; 8.803 de 51 a 60 años; 18.232 de 61 a 70; 10.846 de 71 a 80; 4.645 de 81 a 90 años; y 1.074 mayores de 90.

Por sexo, do total de participantes, 26.157 eran homes e 24.258 mulleres.

El ensayo Sincigal se inscribe en la estrategia gallega de salud pública "pragmática", que integra la investigación clínica con el sistema sanitario real para generar evidencias útiles que permitan optimizar la toma de decisiones sobre políticas de vacunación, explica Sanidad.

El VRS es un virus habitual que, en la mayoría de casos genera síntomas leves parecidos a los de un resfriado común, como dolor de garganta, tos o congestión nasal.

En lactantes, en adultos de edad avanzada y en personas con patologías crónicas, este virus puede causar problemas pulmonares graves susceptibles de requerir la hospitalización y "es responsable cada año de cientos de hospitalizaciones en Galicia", subraya la Consellería.

Además, esa enfermedad en adultos, puede empeorar patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la insuficiencia cardíaca.

Actualmente, la Xunta ofrece la inmunización frente al virus respiratorio sincitial de 0 a 6 meses, con una cobertura próxima al 100 %, una protección introducida en Galicia en 2023 y que ha permitido reducir las hospitalizaciones en más del 90 % por esta infección en los niños y niñas vacunados.

