Carlos Tarque | “M-Clan es un grupo que funciona incluso más de lo que a veces pensamos”

Carlos Tarque, durante un concierto de M-Clan en A Coruña Javier Alborés

M-Clan celebra tres décadas de música sobre los escenarios y lo hace empezando una gira especial en A Coruña, el próximo día 14, como parte del festival ExpoRock, en ExpoCoruña. Su voz, Carlos Tarque, aprovecha la ocasión para hacer balance de estos 30 años y recordar a sus amigos en la ciudad herculina.

¿Qué balance hacen de estos primeros 30 años?

Siempre estamos haciendo balances, pensando en qué momento estamos, hay que ir reflexionando sobre lo que hemos ido dejando atrás. Creo que estamos en un momento chulo, porque M-Clan es un grupo que ha traspasado un tiempo crítico para bandas, digamos los 15, los 20 años... El proyecto tiene una solidez y un estatus, digamos, hay un público y una base firmes, es un grupo que funciona incluso más de lo que a veces pensamos.

¿En qué lo notan?

Por ejemplo, el otro día salieron a la venta unas entradas en el Jardín del Botánico y se agotaron en 24 horas 3.800 entradas, algo que no nos había pasado jamás (ríe). Con lo que nos ha costado vender entradas en otros tiempos, no sé si responde a la era moderna esta de que todo parece que tiene que ser tan rápido... Estamos sorprendidos y anima mucho a pensar que M-Clan es un grupo que tiene un gran bagaje y representa mucho para la gente.

Tienen canciones como ‘Quédate a dormir’ en la que dicen “que pasen 30 años antes de mañana”, ¿Han pasado rápido estos 30 años o no tanto?

Sí y no, ya sabes, es relativo. Es verdad que ha sido intensísimo. Hemos hecho, 13, 14, 15 discos... no me acuerdo (ríe). Hemos hecho muchos conciertos, hemos vivido intensamente, y lo seguimos haciendo.

¿Qué se podrá esperar el público del concierto?

Coruña va a ser el inicio de gira, estamos como estrenándonos, con miembros nuevos, una ilusión especial porque hay gente joven en la banda otra vez que siempre te da esa sangre que te contagia. Y con todas las ganas de tocar los temas, nuestros temas, que son nuestro patrimonio y nuestro mensaje.

En Coruña han cantado muchas veces, en María Pita, sin ir más lejos. ¿Qué recuerdos tienen de la ciudad?

Sí, sí, muchas veces. Hemos estado en María Pita, hemos tocado en el Playa Club, al principio, con Nonito Pereira, en los albores de la humanidad (ríe). Hemos ido al Mardi Gras, que somos amigos de Yolanda, muy amigos y hace mucho que no la veo, a ver si esta vez coincide. Tenemos muy buen recuerdo porque de Galicia, sobre todo de Coruña y Santiago, tenemos un recuerdo muy bonito, que seguimos manteniendo, para eso estamos aquí (sonríe).

30 años dan para muchas vivencias. ¿Hay alguna que le gustaría vivir de nuevo?

Volver no, pero que recuerde, muchos momentos especiales. Empezando por la grabación de nuestro primer disco, que fue la mayor ilusión que puede tener un chico de Murcia de 25 años, ir a grabar a Memphis. Tenemos muchos momentos. Nuestra gran eclosión en el 99-00 con ‘Usar y tirar’, nuestro 20 aniversario que acabamos cantando con ídolos y amigos como Miguel Ríos, Bunbury, Alejo Stivel, Ariel Rot, Fito... Hay momentos inolvidables.

En EEUU tienen una anécdota con Bowie.

Sí, grabando el disco ‘Coliseum’, en Toronto. Coincidimos con Bowie en el estudio de grabación, fue dos o tres días a grabar unas cosas allí con Dr. Dre. Fue muy gracioso porque no nos permitían hablar con él. Decían: “No podéis hablar con él”, y yo: “Sí, una polla” (ríe). El último día, pasó por delante y le abordamos con un disco que habíamos comprado en Toronto, el ‘Ziggy Stardust’, que lo tengo aquí, firmado por él. Hablamos con él un rato y tenemos la foto. Ahora la tienen en el estudio, los mismos que nos decían “no podéis haceros fotos, ni podéis hablar con él”, al final la foto que consiguieron de Bowie en su estudio es en la que salimos M-Clan (ríe).

Antes le preguntaba si volvería a vivir algún momento pasado, pero, ¿borraría alguno?

Hay cosas desagradables y feas. Ha habido muertos en la banda, accidentes de tráfico, peleas, juicios con músicos... Por supuesto, las muertes claro que las cambiaría, pero todo lo demás es un aprendizaje. Igual esto nos ha llevado a tener una experiencia o a ser quienes somos. Claro que cambiaría las muertes de Pascual u Oti. Pero todas las demás experiencias nos han servido para ser quienes somos. Entonces, son marcas que te hacen, marcan tu destino también.

Con todo esto del aniversario, ¿hay idea de publicar nuevos temas o nuevo disco?

Ahora mismo, no. Tanto Ricardo (Ruipérez) como yo estamos en proyectos donde estamos dejando más, digamos, nuestra creatividad. Eso no quita que en el futuro podamos hacer algo porque eso nunca se sabe, pero es verdad que estamos más volcados en otras cosas. El público de las bandas clásicas muchas veces quiere un poco más los temas antiguos. Yo cuando he ido ver a los Rolling Stones... vale, el disco nuevo está guay, lo que quieras, pero tócame los temas antiguos (sonríe).