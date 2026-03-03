Así será el festival de tres días que prepara A Coruña por San Patricio

San Patricio, durante la celebración de la ruta Pub Crawl 2025 EC

La celebración de San Patricio 2026 será la más grande que se haya visto en A Coruña. Además de la cuarta edición de la ruta Pub Crawl, una asociación de locales cada vez con más miembros, por fin se hará realidad la aspiración de ir un paso más allá y realizar un evento visible a pie de calle. Tal y como adelantó El Ideal Gallego, habrá un festival, que finalmente será contará con tres jornadas y tendrá la plaza de Azcárraga como ubicación única.

Al igual que el plato fuerte del Pub Crawl, el componente musical se adelantará unos días al patrón de Irlanda y, para aprovechar el tirón del fin de semana, será del viernes 13 al domingo 15. El primer día actuarán Maghúa (19.30 horas) y Son D'Aquí (20.30), mientras que el sábado habrá sesión vermú con Os Viqueiras (13.30 horas), así como Os Gaiteiriños (19.30), Donaire (21.00) y Bestas (22.30 horas), que serán los cabezas de cartel con su fusión de punk, folk y rock. Cerrará el domingo Folerpas, también durante el horario de la sesión vermú. Uno de los impulsores de la idea, Charly Estévez del pub Penique, pronostica que será “muy bonito y espectacular” y se relaciona con el anhelo de “poner una 'chincheta' en cada esquina de la ciudad", en referencia al crecimiento exponencial del San Patricio y sus fastos por toda A Coruña.

Detrás del festival de la plaza de Azcárraga estarán Estrella Galicia y compañera de viaje habitual por estas fechas, O'Haras, además de una importante presencia de Lupia, otra exitosa línea de Hijos de Rivera. No obstante, también está previsto que el sábado 14 y el martes 17 se celebre la llamada Foliada de San Patricio, donde otras marcas como la irlandesa Guinness se incorporarán a su propia fiesta autogestionada.

Bajo el paraguas de una asociación llamada Unión de Hostelería Independiente se incororan los locales Valhalla, Rochester, Malos Hábitos, Meliora, Caneca Furada, A Cova Céltica, Tío Ovidio y Sköll, todos ellos en la zona centro. Además de un vaso conmemorativo, habrá también una especie de pasaporte y camisetas temáticas.

Por otra parte, los organizadores de la ruta Pub Crawl han dejado claro que la idea es que San Patricio no sea una cuestión de marcas y han invitado a las dos iniciativas a estar presentes en la presentación de los eventos, de manera conjunta, el próximo jueves día 12 en la Fundación Luis Seoane.