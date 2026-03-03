Adiós a la lista de aprobados de Selectividad en los periódicos

Varios jóvenes en uno de los exámenes de acceso a la universidad Archivo El Ideal Gallego

Una de las tradiciones más arraigadas en las últimas décadas en la prensa gallega (y estatal) llegaba cada mes de junio. En torno a la segunda quincena, los diarios reservaban varias de sus páginas en papel (en los últimos años, las tablas y buscadores web) para publicar el listado de alumnos que habían superado los exámenes de acceso a la universidad, antes Selectividad, ahora ABAU (Avaliación de Bachalerato para o Acceso á Universidade). Sin embargo, este 2026, ya no se hará esta publicación.

Según han confirmado desde la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) -encargada de la organización de la ABAU- este martes, a partir de este mes de junio de 2026 ya no se remitirán a los medios de comunicación los listados de personas que superaron los exámenes para acceder a la universidad.

La razón esgrimida por la CIUG hace referencia a "cuestións relacionadas coa LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos)", de manera que desde esta convocatoria de 2026 en vez de enviar los nombres y apellidos de los alumnos que aprueben los exámenes, lo que se remitirá a los medios de comunicación son estadísticas globales con los porcentajes de personas aptas.

Se cerrará así una tradición con más de 30 años a sus espaldas, que se inició con la constitución de la CIUG en el año 1992. Desde entonces, en el mes de junio -en septiembre para la convocatoria extraordinaria, y en los últimos años en julio- era muy habitual que familiares y amigos revisasen los listados en busca del nombre de personas conocidas que habían superado las pruebas de Selectividad. De hecho, muchos jóvenes guardaron las ediciones de esos periódicos para tener el recuerdo de cuando su nombre y apellidos salieron en prensa.