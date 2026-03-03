Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Adiós a la lista de aprobados de Selectividad en los periódicos

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
03/03/2026 12:05
Varios jóvenes en uno de los exámenes de acceso a la universidad
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Una de las tradiciones más arraigadas en las últimas décadas en la prensa gallega (y estatal) llegaba cada mes de junio. En torno a la segunda quincena, los diarios reservaban varias de sus páginas en papel (en los últimos años, las tablas y buscadores web) para publicar el listado de alumnos que habían superado los exámenes de acceso a la universidad, antes Selectividad, ahora ABAU (Avaliación de Bachalerato para o Acceso á Universidade). Sin embargo, este 2026, ya no se hará esta publicación.

Según han confirmado desde la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) -encargada de la organización de la ABAU- este martes, a partir de este mes de junio de 2026 ya no se remitirán a los medios de comunicación los listados de personas que superaron los exámenes para acceder a la universidad. 

La razón esgrimida por la CIUG hace referencia a "cuestións relacionadas coa LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos)", de manera que desde esta convocatoria de 2026 en vez de enviar los nombres y apellidos de los alumnos que aprueben los exámenes, lo que se remitirá a los medios de comunicación son estadísticas globales con los porcentajes de personas aptas.

Notas de la Selectividad 2025 en Galicia: consulta los aprobados

Más información

Se cerrará así una tradición con más de 30 años a sus espaldas, que se inició con la constitución de la CIUG en el año 1992. Desde entonces, en el mes de junio -en septiembre para la convocatoria extraordinaria, y en los últimos años en julio- era muy habitual que familiares y amigos revisasen los listados en busca del nombre de personas conocidas que habían superado las pruebas de Selectividad. De hecho, muchos jóvenes guardaron las ediciones de esos periódicos para tener el recuerdo de cuando su nombre y apellidos salieron en prensa. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Circo del Sol estará en A Coruña en la Navidad de 2026
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

El Supremo verá si la deducción de 1.200 euros en el IRPF por maternidad discrimina a los hombres
EFE
El ideal gallego

Tanxugueiras celebrará sus diez años en los escenarios con un concierto en A Coruña
Redacción
El ideal gallego

Adiós a la lista de aprobados de Selectividad en los periódicos
Noela Rey Méndez