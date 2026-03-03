Mi cuenta

A Coruña

A Coruña cierra el segundo invierno climatológico más lluvioso del siglo

La urbe herculina registró un total de 547 litros por metro cuadrado, la mayor acumulación en la última década

Dani Sánchez
Dani Sánchez
03/03/2026 04:35
Dos personas pasean bajo la lluvia, ayer, en la zona de las Esclavas
Dos personas pasean bajo la lluvia, ayer, en la zona de las Esclavas
Quintana
En un año pueden cambiar muchas cosas. Si no, que se lo digan a los coruñeses. Y es que, mientras el invierno climatológico –período que comprende desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero– de 2025 se despedía de A Coruña después de registrar los valores más altos de calor desde que la Aemet tiene registros en la ciudad, este mismo período llega a su fin en 2026 con otro récord meteorológico: el segundo más lluvioso del siglo.

Un hombre coloca las gafas protectoras a un niño, durante un eclipse parcial en A Coruña

La serie meteorológica de A Coruña registra siete días de lluvia por cada treinta de sol en la fecha del eclipse

Más información

Algo que ya se podía intuir antes incluso antes de que el frío apareciese en la ciudad. En total, un 80% de las jornadas de noviembre fueron pasadas por agua. O lo que es lo mismo, en 24 de los 30 días del undécimo mes del año se registraron días de lluvia apreciables (acumulado total de más de 0,1 litros por metro cuadrado). Lejos de cambiar la previsión meteorológica, los tres meses siguientes fueron todavía más húmedos. Sobre todo, desde que comenzó este nuevo curso, con 42 jornadas mojadas consecutivas –segunda racha de lluvia más larga de la serie histórica de Aemet– y con presencia de precipitaciones en 47 de los primeros 49 días del año.

De hecho, enero volvió a escribir su nombre en el libro de los récords de la meteorología en A Coruña. En este caso, aunque no superó el acumulado total de 2025 –segundo más lluvioso del siglo–, nunca antes se habían registrado tantas precipitaciones en el primer mes del año como en este. En total, llovió en 29 de sus 31 jornadas. Algo que se prolongaría hasta el 19 de febrero, tras la llegada del anticiclón de las Azores a tierras coruñesas.

Varias personas pasean, esta mañana, por la playa de Riazor

A Coruña se quita el musgo al sol tras 42 días de lluvia, viento y frío

Más información

A pesar de registrar hasta siete jornadas secas en los últimos días del invierno climatológico, no fueron suficientes para hacer que este período pasase de largo entre los más húmedos. De hecho, los 547 litros por metro cuadrado de acumulado total es la cantidad más alta durante estos meses en la última década, y la segunda desde 1985, solo por detrás de 2016, con 554 litros.

También calor

No obstante, si hay algo en lo que este 2026 se parece a 2025 (y a los anteriores) es, sin duda, por las altas temperaturas que como consecuencia del cambio climático cada vez son más frecuentes en la ciudad.

Una mujer trata de refugiarse de la lluvia, durante los primeros días de este 2026

A Coruña escapa de la lluvia 43 días después

Más información

Febrero se cerró con 11,7 grados de temperatura media, 1,3 por encima de lo normal en este segundo mes del año. En cuanto al invierno climatológico, nuevamente se coloca por encima de lo normal en esta época, al igual que los cinco últimos cursos. De hecho, cuatro de los cinco más cálidos datan de este siglo.

Una primavera adelantada que sucede al diluvio universal

Tal y como recuerda el refranero gallego, “nunca choveu que non escampara”. Bajo esa expresión se ampara la meteorología coruñesa. Y es que, después de casi 50 días lloviendo, salió el sol. Y esta vez, parece que va a quedarse. La previsión de MeteoGalicia indica que para la jornada de hoy se volverá a recuperar la influencia anticiclónica, con alternancia de nubes y claros a medida que avance el día. Aunque eso sí, también se producirá un descenso en las temperaturas, en parte influenciado por el viento del nordés. Mañana será el día más caluroso de la semana, sobre todo en las horas centrales del día, cuando se espera que los termómetros asciendan a los 20 grados. Para el jueves, sin embargo, se espera la llegada de aire frío y un aumento significativo de inestabilidad, que podría traducirse en chubascos y frío durante gran parte de la jornada.

