A Coruña cierra el segundo invierno climatológico más lluvioso del siglo

Dos personas pasean bajo la lluvia, ayer, en la zona de las Esclavas Quintana

En un año pueden cambiar muchas cosas. Si no, que se lo digan a los coruñeses. Y es que, mientras el invierno climatológico –período que comprende desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero– de 2025 se despedía de A Coruña después de registrar los valores más altos de calor desde que la Aemet tiene registros en la ciudad, este mismo período llega a su fin en 2026 con otro récord meteorológico: el segundo más lluvioso del siglo.

Algo que ya se podía intuir antes incluso antes de que el frío apareciese en la ciudad. En total, un 80% de las jornadas de noviembre fueron pasadas por agua. O lo que es lo mismo, en 24 de los 30 días del undécimo mes del año se registraron días de lluvia apreciables (acumulado total de más de 0,1 litros por metro cuadrado). Lejos de cambiar la previsión meteorológica, los tres meses siguientes fueron todavía más húmedos. Sobre todo, desde que comenzó este nuevo curso, con 42 jornadas mojadas consecutivas –segunda racha de lluvia más larga de la serie histórica de Aemet– y con presencia de precipitaciones en 47 de los primeros 49 días del año.

De hecho, enero volvió a escribir su nombre en el libro de los récords de la meteorología en A Coruña. En este caso, aunque no superó el acumulado total de 2025 –segundo más lluvioso del siglo–, nunca antes se habían registrado tantas precipitaciones en el primer mes del año como en este. En total, llovió en 29 de sus 31 jornadas. Algo que se prolongaría hasta el 19 de febrero, tras la llegada del anticiclón de las Azores a tierras coruñesas.

A pesar de registrar hasta siete jornadas secas en los últimos días del invierno climatológico, no fueron suficientes para hacer que este período pasase de largo entre los más húmedos. De hecho, los 547 litros por metro cuadrado de acumulado total es la cantidad más alta durante estos meses en la última década, y la segunda desde 1985, solo por detrás de 2016, con 554 litros.

También calor

No obstante, si hay algo en lo que este 2026 se parece a 2025 (y a los anteriores) es, sin duda, por las altas temperaturas que como consecuencia del cambio climático cada vez son más frecuentes en la ciudad.

Febrero se cerró con 11,7 grados de temperatura media, 1,3 por encima de lo normal en este segundo mes del año. En cuanto al invierno climatológico, nuevamente se coloca por encima de lo normal en esta época, al igual que los cinco últimos cursos. De hecho, cuatro de los cinco más cálidos datan de este siglo.