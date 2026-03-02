El sector llama a presionar a AENA para que amplíe la terminal de Alvedro

Pasajeros en la terminal de Alvedro Javier Alborés

La falta de inversión destinada a la ampliación de la terminal de Alvedro reflejada en el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) 2027-2031 sigue generando reacciones. Ahora, tras las primeras alertas sobre la limitación de capacidad que cada vez se hace más notable en el aeropuerto de A Coruña, el sector pide a las administraciones públicas que tomen cartas en el asunto.

La plataforma de Alvedro Vuela Más Alto considera necesario que se desarrolle un “frente sólido y común para presionar a AENA y que se amplíe la terminal”. Para contextualizar, es necesario recordar que esta se inauguró en el año 1995 con una capacidad teórica de 650.000 viajeros. Además, los aviones que llegaban por aquel entonces eran de cincuenta o sesenta plazas. A día de hoy, el aeródromo recibe aeronaves de una media de 180 pasajeros, contando con algunas de 210.

La tendencia, por lo tanto, es que los aviones sigan creciendo, pero el edificio de Alvedro, no. Es más, de incluirse la ampliación de la terminal en el próximo DORA, las obras no empezarían hasta el año 2032, tal y como señalan fuentes de la entidad, por lo que habría que esperar más de un lustro para ver algún tipo de actuación.

Fuentes de Alvedro Vuela Más Alto aseguran, además, que en el aeropuerto se producen aglomeraciones “diarias”, así como “problemas operativos tercermundistas, muchos de ellos no salen a la luz pública pero los usuarios y trabajadores de la terminal lo sufren a diario”. Por ejemplo, mencionan que “los problemas se ven en los últimos días en la gestión de los pasajeros a la hora de embarcar por la puerta 6, donde AENA de facto está reconociendo que la terminal y sus salas no están preparadas para una operativa del siglo XXI”.

El "juego" de puertas

La cuestión es que “hace pensar a los usuarios que embarcarán por la puerta 4 (en el piso superior) para, una vez liberada la sala de los pasajeros que desembarcan en el vuelo de llegada por la 6, realizar un cambio a la puerta real, moviendo todos los pasajeros que despegan de la 4 a la sala 6 (en el piso inferior), como si se tratase de un cambio derivado de algún imprevisto. Así se evita que los pasajeros que llegan no tengan que atravesar una sala desbordada de la gente que espera su vuelo de salida”.

El PP, en un comunicado remitido ayer, explicó que “hay promesas incumplidas por parte el Gobierno central con el silencio cómplice del municipal”. Por ello, llevará a pleno, a través de una pregunta oral, la falta de inversiones en Alvedro. “Además, estamos muy preocupados porque entre marzo y abril finalizan Londres, Málaga, Valencia y Gran Canaria y el Consorcio no ha publicado el concurso”.