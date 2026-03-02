Martín, el niño de Monte Alto que decidió homenajear al comercio de su barrio con su original disfraz

Martín con el disfraz de La casa de las zapatillas Cedida

El barrio de Monte Alto vivió el martes 24 de febrero su jornada grande del Entroido con una participación masiva. Más de 50.000 personas llenaron las calles, con la calle de la Torre y la plaza de España como epicentro del Carnaval coruñés, en una celebración que volvió a demostrar el fuerte arraigo de esta fiesta en la ciudad.

En el marco del tradicional concurso infantil de disfraces, celebrado a las 17:00 horas, uno de los reconocimientos más entrañables de la jornada fue el segundo premio individual, que recayó en Martín, un niño que sorprendió al jurado al presentarse caracterizado como La Casa de las Zapatillas, histórico comercio del barrio.

Martín en La Casa de las Zapatillas Cedida

Lejos de optar por personajes habituales, Martín decidió transformar en disfraz un icono del comercio local. Recreó con detalle el escaparate de la tienda, incorporó varias zapatillas en su “escaparate” y no olvidó uno de sus elementos más reconocibles: los míticos carteles escritos a mano que durante décadas han acompañado cada par de zapatillas.

Además, el pequeño se caracterizó como uno de los propietarios del establecimiento, captando no solo la estética, sino también la esencia cercana y familiar que define al negocio.

El resultado fue tan original como emotivo, y el jurado del Carnaval supo valorarlo otorgándole el segundo premio en la categoría infantil.

Con más de un siglo de historia en A Coruña, La Casa de las Zapatillas forma parte del paisaje comercial y emocional de Monte Alto. Fundada como una pequeña tienda familiar, ha sabido adaptarse al paso del tiempo, a los cambios generacionales y a la transformación digital, manteniendo intacta su identidad de comercio de proximidad.

Especialmente reconocidos son los carteles manuscritos creados durante años por Manuel Fernández, hoy jubilado, que con humor y cercanía han convertido al escaparate en una seña de identidad única en la ciudad.

El gesto de Martín refleja hasta qué punto el establecimiento forma parte del imaginario colectivo del barrio. No se trató solo de un disfraz, sino de una recreación detallada y afectiva de un comercio que ha acompañado a generaciones de coruñeses.

Tras conocer la noticia, la familia propietaria quiso agradecer personalmente el gesto invitando a Martín y a su familia a visitar la tienda, situada en la Rúa Panaderas, 57, donde recibió un pequeño obsequio en reconocimiento a su originalidad y cariño.

Desde el establecimiento destacan que este tipo de experiencias “van mucho más allá de cualquier campaña o acción comercial”. Para la familia, el verdadero premio fue comprobar que, después de más de cien años, siguen formando parte del día a día y de los recuerdos de la ciudad.

El Entroido 2026 deja así una imagen difícil de olvidar: la de un niño que decidió que su mejor personaje era el comercio de su barrio. Un gesto que confirma que La Casa de las Zapatillas no es solo una tienda, sino un pequeño símbolo compartido por Monte Alto y por A Coruña.