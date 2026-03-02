Luz verde al proyecto para que el aeropuerto de A Coruña utilice un sistema de guiado por satélites, lo que reducirá desvíos

Pista del aeropuerto de A Coruña Quintana

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado luz verde al aeropuerto de A Coruña para llevar a cabo la transición a la navegación basada en prestaciones (PBN, por sus siglas en inglés), un sistema que jubilará progresivamente las radioayudas terrestres para confiar el guiado de los aviones a la precisión de los satélites. Esto supondrá una mejora sustancial que reducirá el número de desvíos.

El departamento estatal ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de impacto ambiental de esta iniciativa. En ella se recoge que no es necesario "el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto", lo que evitará que se tengan que realizar todavía más estudios, debido a que no se prevén "efectos adversos significativos" sobre el medio ambiente.

Este ambicioso proyecto, que promueve el gestor nacional de navegación aérea, Enaire, es una actualización tecnológica que impone la Unión Europea. Todos los aeropuertos europeos deberán operar exclusivamente bajo procedimientos PBN para el año 2030.

El promotor de esta actuación se ha comprometido, tras el período de exposición al público, a realizar "un nuevo estudio acústico" con "datos reales" a los dos años de la implantación del proyecto. "Las conclusiones de este estudio permitirán conocer si hay desviación significativa en lo que respecta al ruido entre la modelización realizada en el documento ambiental y la operativa real", recoge la declaración de impacto ambiental.

Modernización

La navegación aérea depende actualmente en gran medida de radioayudas terrestres cuyas limitaciones impiden la fluidez y flexibilidad para la “eficiencia que las operaciones aéreas” requieren, específicamente en los alrededores de aeropuertos con orografía compleja, según recoge la documentación técnica.

Este nuevo proyecto supondrá un importante salto para Alvedro. "La prestación de servicios de navegación aérea y de gestión del tránsito aéreo utilizando la navegación basada en las prestaciones puede redundar en ventajas en materia de seguridad y eficiencia mediante la optimización de las rutas", señala el proyecto.

En concreto, la propuesta técnica detalla que los nuevos procedimientos permitirán mejorar "la seguridad operacional", organizar "un uso más eficiente del sistema con trayectorias más flexibles y precisas" que proporcionen "operaciones óptimas" y lograr "un único espacio aéreo continuo integrado, armonizado e interfuncional".

Condiciones

La declaración de impacto ambiental que se ha hecho pública este lunes establece que se realizará un programa de vigilancia ambiental durante los dos años siguientes desde la implantación de la nueva operativa, con el fin de poder detectar y corregir a la mayor brevedad posible "los impactos que pudieran producirse".

Otra condición que se fija es que, en caso de que se detecte un aumento de las colisiones con especies de aves protegidas como consecuencia de la implantación del proyecto, se analizarán "las causas" y se realizará "una evaluación y caracterización de las poblaciones afectadas".

En función de los resultados, se realizará un análisis de medidas preventivas, correctoras o compensatorias adicionales a aplicar. También se deberá llevar a cabo un seguimiento en materia de calidad del aire