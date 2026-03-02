Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Llega la Wake Up para los amantes del tardeo y en formato más reducido

Será el próximo sábado 21, en la sala Pelícano y se denominará Calypso Electronic Day Club

Guillermo Parga
Guillermo Parga
02/03/2026 04:10
Teatreo en A Coruña
El Teatreo llegó a Pelícano el pasado mes de octubre
Quintana
En 2025, se convirtió sin duda en la palabra, el concepto y la fórmula del año en el ocio nocturno. O más bien, en una alternativa o prólogo, según el aguante de cada uno, a esas salidas tradicionales. El tardeo se ha demostrado tan efectivo y exitoso que lo han asimilado todas las grandes instalaciones de la ciudad, cada una moldeándolo de una forma cercana a su propia identidad. En el caso de la sala Pelícano, la mayor discoteca de Galicia, la razón de ser, más allá de eventos especiales, es la música electrónica, que también estará presente en la alternativa para generaciones más maduras o con otro tipo de hábitos.

Lo que se está preparando para el próximo 21 de marzo puede denominarse una versión reducida y en formato tardeo de las tradicionales Wake Up, las maratones de unas diez horas o varios días de duración para amantes de la mejor música electrónica. En este caso, tendrá lugar entre las 18.00 y las 23.00 horas, aunque también la selección musical estará a la altura de lo esperado. Bajo el nombre Calypso Electronic Day Club, se espera atraer a toda una legión de fans de la música electrónica, uno de los targets preferidos y más fieles para los empresarios del ocio nocturno. Se encuadra dentro de un ciclo en el que también están presentes Petazeta Pop, con música de los 90 y los 2000; Teatreo, con apariencia circense y selección musical intergeneracional; Pompa Club, enfocado al indie y, ahora, el propio Calypso.

Piccadilly, en un lleno de fin de semana

La crisis de los 35 para salir de fiesta en A Coruña: “Ya no quedan pubs donde meternos”

Al igual que en las grandes salas de música electrónica a nivel nacional, se ha denominado a la sesión del 21 de marzo, la del debut, con el término opening. Ibiza, Madrid o Barcelona emplean el mismo concepto para atraer a las masas en las grandes fechas, lo que parece indicar que Calypso tendrá continuidad en la programación de la sala Pelícano para un público de tarde.

Acceso

La organización está intentando guardar el secreto y los pormenores hasta que se acerque la fecha, aunque a través de la plataforma FourVenues ya es posible hacerse con las entradas. El ticket general, que solamente permite el acceso a la pista, cuesta 10 euros, mientras que si se desea una consumición o un refresco asciende a los 12 euros. La entrada con copa de cortesía está a 15.

Además, el precio de los reservados, uno de los grandes atractivos de Pelícano, comienza en 140 euros el más barato. No obstante, los valores variarán durante las próximas semanas ya que, como viene siendo habitual, se trata de precios dinámicos en función de la demanda. Un dato curioso es que la edad mínima que se pide son 28 años.

Una domadora de fuego, durante el show del domingo

Así fue el tardeo que dejó boquiabierta a A Coruña

