La serie meteorológica de A Coruña registra siete días de lluvia por cada treinta de sol en la fecha del eclipse

Un hombre coloca las gafas protectoras a un niño, durante un eclipse parcial en A Coruña Patricia G. Fraga

Todo parece estar preparado para que A Coruña viva el acontecimiento astronómico del siglo. Todo, menos lo más importante a la hora de poder disfrutar al completo de la experiencia: la meteorología. Y es que, a pesar de que el hecho de que el eclipse total se vaya a producir en el mes con más calor y menos lluvia de todo el año en la ciudad coruñesa, la estadística meteorológica no tiene tan buenas referencias para la jornada del 12 de agosto.

¡Según el presidente de la Agrupación Astronómica Ío, Óscar Blanco, si bien las nubes no frustrarán por completo la visualización del eclipse, sí “se perderá gran parte del espectáculo”. En cualquier caso, no será como el parcial de Sol del 8 de abril de 2024, cuando la presencia de cielos nublados dificultaron vislumbrar el fenómeno. Durante un eclipse total, la Luna bloquea completamente la luz del Sol, sumiendo la región afectada en una oscuridad momentánea. Si en ese momento el cielo está cubierto de nubes densas, la capacidad de observar este fenómeno se vería comprometida. Este escenario, si bien permitiría percibir cambios en la luminosidad, no brindaría la espectacularidad del evento: “Si no vemos la totalidad por las nubes es como escuchar un gol a lo lejos, en la calle, comparado con verlo en la tribuna de Riazor”, bromea Óscar Blanco.

Antecedentes

Aunque no se sabrá hasta días antes con exactitud qué tiempo hará en las últimas horas de la tarde del próximo 12 de agosto, la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) permite plantear las primeras hipótesis. Según los registros de la estación del Observatorio, A Coruña recibe la presencia de lluvia (cielos nublados) en siete de cada 30 jornadas del 12 de agosto. O lo que es lo mismo, ese día precipita sobre la ciudad cada cuatro años. En total, se acumula de media 0,8 litros por metro cuadrado. Durante esta jornada en 1954, cayeron 32,2 litros por metro cuadrado sobre la ciudad. Por lo que, pese a ser agosto, no está seguro que los coruñeses las tengan todas consigo.

Lo que sí parece es que será una jornada calurosa. Durante los 12 de agosto, hace de media unos 20 grados (16,6 las mínimas y 23,6 las máximas). La temperatura más alta registrada durante este día data de 2003, con 34,2 grados, mientras que la más baja se registró al comienzo de la serie histórica, en 1936, con 18,8 grados. Así, tampoco parece que será un problema para las miles de personas que vengan a la ciudad. En cuanto al viento, agosto no suele registrar grandes rachas. La más alta se produjo en 2008, con 65 kilómetros por hora.

La importancia del eclipse es tan grande que el presidente de Ío recomienda no quedarse en un sitio en el que se prevén nubes, aunque reconoce que su caso “es un poco peculiar”, al estar acostumbrado a irse muy lejos para ver eclipses totales. Para el próximo, no tendrá que salir de casa, aunque todo dependerá de la meteorología.