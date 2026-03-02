Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

La Fundación María José Jove y la Xunta ponen en marcha un programa de inserción laboral de mujeres en el rural

Ep
02/03/2026 13:28
La Fundación María José Jove y la Xunta han puesto en marcha la II edición de su programa para la inserción laboral de mujeres en el rural gallego (Foadom).

El programa se desarrollará a lo largo de este año atendiendo a personas de al menos 10 ayuntamientos rurales de las provincias de Ourense y Lugo, "reforzando así su apuesta por la inserción laboral de mujeres con cargas familiares en zonas con alta dispersión geográfica", explican desde la Fundación.

Esta nueva convocatoria permitirá acercar la formación profesional en el ámbito de la ayuda a domicilio a municipios del rural gallego que presentan una elevada demanda de servicios de atención y cuidados.

"Con esta iniciativa, se trata por tanto de facilitar la conciliación y eliminar barreras de desplazamiento", explica. En este sentido, el programa acaba de arrancar con 23 participantes, de entre 28 y 56 años, de las localidades ourensanas de Vilamartín de Valdeorras, A Rúa y Petín.

A lo largo de 2026, continuará su desarrollo "ampliando su alcance territorial hasta formar a personas de al menos 10 municipios rurales de las provincias de Ourense y Lugo". Así, la programación prevista incluye ya actuaciones en marzo y abril en la provincia ourensana, en las zonas de O Bolo y Bande, respectivamente.

"Con el objetivo de que la iniciativa también pueda llegar a la provincia de Lugo entre los meses de mayo y septiembre", añade. En su primera edición, contó con la participación de 85 personas, residentes también en municipios rurales de las provincias de Ourense y Lugo.

"Gracias a este programa, ya disponen de una titulación homologada en ayuda a domicilio, lo que les permite incorporarse profesionalmente a este ámbito", indica también la Fundación.

