Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La diseñadora Anna Sui en The Mop Talks: “Mick Jagger fue mi primer cliente masculino”

La creadora participó en un coloquio con Ileen Gallagher

Óscar Ulla
Óscar Ulla
02/03/2026 21:33
Ileen Gallagher y Anna Sui, durante la charla en la Fundación MOP
Ileen Gallagher y Anna Sui, durante la charla en la Fundación MOP
Fundación MOP
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

The Mop Talks retomaba este lunes su actividad con la visita de la diseñadora de moda estadounidense Anna Sui, que conversó durante algo más de una hora con Ileen Gallagher sobre su trayectoria, sus diseños y su relación con otras artes como la música o el cine y cómo estas influyeron en sus creaciones.

Rodrigo Cortés, en ‘The MOP Talks’: “El estilo es la forma que tiene el creador de dar sus opiniones”

Más información

Entre los múltiples temas tratados, Sui contaba la “suerte” que tuvo “de preguntarles” a los Rolling Stones sobre la ropa que utilizaban. En este punto, Sui desvelaba: “Mick Jagger fue mi primer cliente masculino”. El músico la contactó para que lo vistiera para una aparición en ‘Saturday Night Live’. “Quería salir con ropa de mi pasarela”.

La diseñadora americana fue contando muchas de las personalidades a las que fue conociendo a lo largo de su extensa trayectoria. Es el caso de Steven Meisel, figura que protagonizó una de las exposiciones de la Fundación MOP y cuya amistad la impulsó: “Me dijo que tenía que hacer mi propio show”, dice Sui que le recomendó Meisel en el momento de eclosión de las supermodelos.

Más de 130.000 personas visitaron la exposición "Steven Meisel 1993" en A Coruña

Más información

Sui también relató ante los asistentes cuando conoció a Dave Navarro, cuando era guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Se lo encontró a la salida de un ascensor; “y me fui en dirección contraria, no sé por qué lo hice”, contaba entre risas. Más tarde se lo encontró en otra sala y Navarro le pidió un diseño: “Le hice un top lencero”.

Y la conversación giró durante un rato sobre el uso de los “vestidos lenceros” de Sui. “Naomi Campbell fue la primera que aceptó usar uno”, contaba la diseñadora sobre un tiempo en el que las supermodelos “aparecían siempre vestidas de Versacce”. La propia Campbell fue una de esas modelos que le pidió “ir a un mercadillo de segunda mano”.

C. Tangana, en A Coruña: “No estoy seguro de que vaya a salir un disco, ni siquiera una canción”

Más información

Estos vestidos, dijo Sui, siguen vigentes hoy en día. “Toda mi oficina está obsesionada con el vestido lencero de Zara”, reconocía la creadora.

Su amor por la moda vintage ya en los 90 hizo que algunas preguntas del público girasen en torno a este tema. Cuestionada sobre los motivos por los que las nuevas generaciones abrazan la ropa de segunda mano, sobre todo de los 80 o 90, Sui lo tiene claro. “Me parece que cuando ven las imágenes de la época, les parecen reales”, apuntaba, antes de añadir que hoy en día “se les paga a los influencers”. La diseñadora es consciente de que el público tiene “nostalgia de autenticidad”. “Los jóvenes no se creen que fueras a un restaurante y pudieras encontrarte con un famoso”, relataba Sui para satisfacer la curiosidad de los presentes.

María Dueñas | “Hemos querido olvidar que España entera, como país, hemos sido muy emigrantes”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ileen Gallagher y Anna Sui, durante la charla en la Fundación MOP

La diseñadora Anna Sui en The Mop Talks: “Mick Jagger fue mi primer cliente masculino”
Óscar Ulla
El ideal gallego

Culleredo alerta de una estafa telefónica para vender productos en nombre del Ayuntamiento
Redacción
Accidente de patinete en la plaza de Pontevedra.jpg

Herido un joven en patinete al chocar contra un turismo en la plaza de Pontevedra
Abel Peña
El fuego calcinó por completo la campana extractora

Arde una cocina en la Rúa Cobo de Oleiros
Noelia Díaz