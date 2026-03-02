La diseñadora Anna Sui en The Mop Talks: “Mick Jagger fue mi primer cliente masculino”

Ileen Gallagher y Anna Sui, durante la charla en la Fundación MOP Fundación MOP

The Mop Talks retomaba este lunes su actividad con la visita de la diseñadora de moda estadounidense Anna Sui, que conversó durante algo más de una hora con Ileen Gallagher sobre su trayectoria, sus diseños y su relación con otras artes como la música o el cine y cómo estas influyeron en sus creaciones.

Entre los múltiples temas tratados, Sui contaba la “suerte” que tuvo “de preguntarles” a los Rolling Stones sobre la ropa que utilizaban. En este punto, Sui desvelaba: “Mick Jagger fue mi primer cliente masculino”. El músico la contactó para que lo vistiera para una aparición en ‘Saturday Night Live’. “Quería salir con ropa de mi pasarela”.

La diseñadora americana fue contando muchas de las personalidades a las que fue conociendo a lo largo de su extensa trayectoria. Es el caso de Steven Meisel, figura que protagonizó una de las exposiciones de la Fundación MOP y cuya amistad la impulsó: “Me dijo que tenía que hacer mi propio show”, dice Sui que le recomendó Meisel en el momento de eclosión de las supermodelos.

Sui también relató ante los asistentes cuando conoció a Dave Navarro, cuando era guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Se lo encontró a la salida de un ascensor; “y me fui en dirección contraria, no sé por qué lo hice”, contaba entre risas. Más tarde se lo encontró en otra sala y Navarro le pidió un diseño: “Le hice un top lencero”.

Y la conversación giró durante un rato sobre el uso de los “vestidos lenceros” de Sui. “Naomi Campbell fue la primera que aceptó usar uno”, contaba la diseñadora sobre un tiempo en el que las supermodelos “aparecían siempre vestidas de Versacce”. La propia Campbell fue una de esas modelos que le pidió “ir a un mercadillo de segunda mano”.

Estos vestidos, dijo Sui, siguen vigentes hoy en día. “Toda mi oficina está obsesionada con el vestido lencero de Zara”, reconocía la creadora.

Su amor por la moda vintage ya en los 90 hizo que algunas preguntas del público girasen en torno a este tema. Cuestionada sobre los motivos por los que las nuevas generaciones abrazan la ropa de segunda mano, sobre todo de los 80 o 90, Sui lo tiene claro. “Me parece que cuando ven las imágenes de la época, les parecen reales”, apuntaba, antes de añadir que hoy en día “se les paga a los influencers”. La diseñadora es consciente de que el público tiene “nostalgia de autenticidad”. “Los jóvenes no se creen que fueras a un restaurante y pudieras encontrarte con un famoso”, relataba Sui para satisfacer la curiosidad de los presentes.