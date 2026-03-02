Ines Rey, durante la presentación del programa del 8M de 2026 Javier Alborés

Se aproxima el 8 de marzo, una efeméride muy importante para el feminismo, y la alcaldesa, Inés Rey, mostró ayer su faceta más militante al proclamar. "¡Soy tan charo!". El programa lleva el lema 'Mulleres reais liderando o cambio' y Rey aprovechó la ocasión para pedir a la Xunta, una vez más, un centro de crisis 24 horas en A Coruña para mujeres que sufren agresiones sexuales.

La semana pasada Fad Juventud publicó una encuesta en la que señala que casi la mitad de los jóvenes consideran que "feminista" no es más que una herramienta de manipulación mediática, un arma política. Y solo el 38% se identifica como tal.

En este escenario de retroceso en la popularidad del movimiento, Rey denunció la "violencia e misoxinia dixital" que busca expulsar a las mujeres del espacio público. Y uno de los ejemplos más recientes. es "é cousa de charo", como etiqueta para desacreditar a "calquera muller que fala, opina, lidera".

Rey tachó la palabra de "violencia simbólica" y de "ferramenta de desprestixio" que pretende silenciar a las mujeres. "É outra forma de deshumanizar as mulleres", insistió al tiempo que reivindicaba la labor de "moitas marujas e moitas charos".

Rey alertó también contra el "machismo estructural" que lo impregna todo "vaise extendendo para seguir oprimindo a mitade da poboación. O patriarcado quitou a careta e hoxe ademais de estar na nosa estructura socail está na geopolítica".

En una evidente alusión la política internacional de EEUU, Rey denostó un modelo que, según ella, "glorifica a forza bruta, o insulto, a humillación a mentira, que ten que dividir para gobernar e que normaliza a agresividade e a intolerancia cando quere marcr o territorio". Esta táctica, asegura, comienza siempre por "recortar dereitos ás mulleres e sinalar ás minorías".

Luego mencionó el nazismo, y como uno de sus ideólogos, Alfred Rosenberg, glorificaba a la familia y a la maternidad. "Esa volta á tradición cuasimedieval que glorificaba a muller alemana. Iso nos parece tan lonxe pero ten as súas réplicas en Polonia e Hungria", explicó. Se refería así a la anulación del tercer supuesto de aborto, la violación y el incesto.

La alternativa no sería otra que el feminismo: "O liderazgo feminista, que non é brando, ten que ser firme e basado en evidencias, igualdade, en dereitos". "Se trata de derribar os muros do patriarcado, do xénero e de outros métodos de opresión da muller, como a prostitución", declaró.

Acto de presentación del 8M 2026 Javier Alborés

La IA y el patriarcado

En el programa de 8M hay un espacio destacado para las nuevas tecnologías, como la IA. Rey advirtió que "non é unha ferramenta únicamente, senon un espazo onde se constrúe cultura, opinión, e xénero. E se trasladamos a mesma estructura patriarcal na IA tamén dixitalmente sufriremos esa violencia e esa desigualdade".

La presentación del programa corrió a cargo de Nereida Canosa, concejala de Igualdad, que abundó sobre ese punto: "Os algoritmos como novos axentes socializadores. O sistema aprenden do pasado, que foi desigual, e non podemos correr o risco que sexan automatizados".

El programa incluye la actividad 'Cambia o conto' que se desarrolla en centros educativos, en el que, a través de la musica y el juego, se modifican los finales de los cuentos clásicos por considerar que ofrecen estereotipos machistas. También se crearán talleres de juguetes igualitarios. "Xa está ben iso de 'isto e de nenos e isto de nea' algo que vemos continuamente", comentó Canosa.

Un segundo bloque 'mulleres reales e interseccionalidade' consiste en charlas esta misma tarde en Afundación donde se hablará de género, clase y origen y situaciones administrativas influyen al acceso a los derechos. "Voces que tantas veces quedaron fora", añadió

Otro bloque, referente a la salud, se celebrará en el Fórum Metropolitano se hablará de psiconutrición, en Veeduría de actividad física, en el Kiosko Alfonso de perimenopausia y menopausia "sen taúdes" y de salud mental en al DOmus. "Non é un ciclo mais", aseguró Canosa.

De la IA se hablará en el Paraninfo. Alba Meijide, Lara Neira y Juia Díaz, hablarán de las profesiones de futuro. Está pensado para alumnado de Bachillerato y de ESO. Y como los jóvenes cada vez rechazan más el feminismo, han incluido otra actividad 'Todas somos charos'.

El 14 de marzo tendrá lugar la carrera popular en la Torre de Hércules, donde el morado se hará omnipresente.