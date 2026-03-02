Inés Rey demanda la ampliación de la terminal de Alvedro: “Cada vez es más necesaria”

Terminal de Alvedro Carlota Blanco

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, demandará a AENA que ejecute la ampliación de la terminal de Alvedro. “Cada vez es más necesario, ya que cada vez tenemos más pasajeros”, señaló la regidora, quien manifestó este lunes no entender que el gestor aeroportuario no incluya en el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) 2027-2031 la actuación, tanto para ampliar la terminal, como la pista.

“Hemos tenido reuniones con AENA, y tendremos alguna más. También ahora vamos a recibir los vuelos de Santiago, por el cierre del aeropuerto por las obras, por lo que creemos que Alvedro lo necesita y así lo demandaremos”.

La terminal de Alvedro se inauguró en el año 1995 con una capacidad teórica de 650.000 viajeros. Además, los aviones que llegaban por aquel entonces eran de cincuenta o sesenta plazas. A día de hoy, el aeródromo recibe aeronaves de una media de 180 pasajeros, contando con algunas de 210. Es decir, más del doble de personas a acoger en una terminal que, en palabras de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, se ha quedado “obsoleta”.