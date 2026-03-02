Accidente de patinete en la plaza de Pontevedra.jpg Javier Alborés

La Policía Local se encuentra en el cruce de la plaza de Pontevedra con la avenida de Finisterre donde se produjo a las siete y media de la tarde una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico. El joven que circulaba en este último ha resultado herido.

Según las últimas informaciones, el conductor del coche le ayudó a trasladarse hasta la acera, donde fue atendido por el 061. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, además de la Policía Local, incluido el grupo de Atestados.