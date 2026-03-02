Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Herido un joven en patinete al chocar contra un turismo en la plaza de Pontevedra

Por el momento se desconoce la gravedad

Abel Peña
Abel Peña
02/03/2026 20:03
La Policía Local se encuentra en el cruce de la plaza de Pontevedra con la avenida de Finisterre donde se produjo a las siete y media de la tarde una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico. El joven que circulaba en este último ha resultado herido. 

Según las últimas informaciones, el conductor del coche le ayudó a trasladarse hasta la acera, donde fue atendido por el 061. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, además de la Policía Local, incluido el grupo de Atestados. 

