Esgrima, tenis y fútbol adaptado protagonizan una nueva jornada de Enki en A Coruña: "Te ayuda a ponerte en la piel de los demás"

Esgrima, tenis, fútbol o ciclismo, todo ello sobre silla de ruedas o en su versión adaptada para personas con discapacidad, son solo algunos de los deportes que cientos de niños pudieron probar esta mañana en la nueva jornada de deporte de la Fundación Enki. Una iniciativa, bajo el nombre 'Ponte no seu Lugar', que esta entidad celebra cada año para concienciar a los más pequeños y que ayuda a "ponerse en la piel de los demás", como ya valoraban hoy algunos de ellos tras probar las actividades que se desplegaron en Palexco para su uso y disfrute.

Más de 500 niños de Quinto y Sexto de Primaria de escuelas de toda la provincia pasarán entre hoy y mañana por Palexco, donde se lleva a cabo esta iniciativa por la inclusividad. Como explica Ángel López, presidente de la Fundación Enki, las jornadas de deporte adaptado surgieron pensando en que "mediante los niños el futuro será mucho más inclusivo y no tendremos que estar todo el día con esa palabra en la boca". A ellos se dirigen unas actividades que se inician antes en los propios centros, donde a los chavales se les da una charla explicativa, y que se desarrollan después in situ en Palexco con deportes adaptados para que vean que "aunque al principio parece muy difícil, cuando se suben a una bicicleta adaptada ven cómo funciona y lo normalizan".

Diez actividades, a disfrutar durante 15 minutos en turnos rotatorios, enseñaron esa realidad a los alumnos: de fútbol a tenis, pasando por esgrima, ciclismo o rugby. Alumnos como Alejandro y Yago valoran la experiencia. "Te ayuda a ponerte en la piel de los demás porque ves cómo funciona", comenta Alejandro. A lo que su compañero de aventuras Yago añade que lo haces mientras "te diviertes y aprendes".

El objetivo, para López, es la normalidad. "Para mí la inclusión no es más que eso, normalidad: es nuestro derecho y nuestra vida normal", comenta. "Aquí hay gente que compite, pero también hay personas que simplemente hacen deporte por salud", explica, si bien también se busca la socialización: "Con personas con algún tipo de discapacidad también es muy importante, porque si no acabas en un círculo excluido. La idea es abrirse a un ámbito más general para abrir la mente de la gente en todos los ámbitos de la vida".

En el acto de inauguración, esta mañana, participaron la directora Xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana; los concejales de Educación, Formación e Innovación Tecnológica y de Deportes del Ayuntamiento, Juan Ignacio Borrego Vázquez y Manuel José Vázquez Martínez; el presidente y la directora de Fundación ENKI, Ángel López y Carmen Touza, así como representantes de algunas de las empresas colaboradoras: VegalsaEroski, Lanzal, Mastil Rotulación y Palexco. También asistió durante la jornada la delegada territorial, Belén do Campo.

Además, junto a las actividades propuestas por la Fundación Enki se suman a la iniciativa entidades y clubes deportivos locales, acercando las diferentes modalidades deportivas inclusivas que practican, como Club Atletismo Sada (CAS), Aspace Coruña, Asociación Sociocultural ASCM o Club Esgrima Coruña. Tras este inicio en A Coruña, Enki también estará en Ourense, Lugo y Pontevedra a lo largo de estas próximas semanas.