Los escudos que remiten al pasado del banco Anglo Sudamericano

Zona en donde están ubicados los escudos, en la fachada del edificio del Cantón Pequeño Javier Alborés

La fachada del número 15 del Cantón Pequeño ha sido noticia en los últimos tiempos tras la instalación en el bajo de la perfumería Primor y la recuperación de la imagen antigua del edificio, tal y como era cuando se construyó, en 1925. La polémica sirvió, entre otras cosas, para que quienes no solían mirar hacia arriba al pasar por esta zona, comenzaran a hacerlo y a fijarse, concretamente, en esta fachada, en donde destacan, entre otros motivos decorativos, cuatro escudos que suelen despistar a los paseantes.

El edificio es obra del arquitecto Eduardo Rodríguez-Losada, autor también de otros edificios emblemáticos en A Coruña, como la Casa Escudero, el chalé que hay en la esquina de Juan Flórez y la calle Ferrol, o la Casa Cortés en la esquina de la plaza de Galicia con la calle Ferrol.

Tres solares

En la memoria que se conserva en el Archivo Municipal, Rodríguez Losada, explicaba que el proyecto tenía por objeto “la construcción de un edificio destinado á sucursal en La Coruña de THE ANGLO-SOUTH AMERICAN BANK, Ltd”. Por entonces, ocupaba el solar de los números 15 y 16 del Cantón Pequeño, además del número 17, pero con los años todo el inmueble se ha quedado con el número 15.

El edificio constaba inicialmente de sótano, bajo y cinco pisos. En las dos primeras plantas iban las oficinas del banco, aunque el arquitecto reservaba la opción de ampliarlas más adelante al primer piso residencial, por lo que este quedaba sin distribuir. “Solamente se construirán retretes”, explicaba. Los otros cuatro pisos estaban destinados a viviendas, con una distribución de dos por planta.

El edificio se construyó con hormigón armado y una fachada revestida de cemento portland blanco, con un zócalo de granito pulimentado y una azotea “a la catalana”.

Sobre los escudos, no hay ninguna referencia en la memoria entregada en el archivo por el arquitecto, algo que resultaba bastante habitual a principios del siglo pasado en lo que se refería a los motivos decorativos. Los escudos, que necesitan una foto con el móvil y ser ampliada para verse cómodamente, hacen referencia al primer dueño del inmueble: el Banco Anglo Sudamericano. Aunque son cuatro, en realidad solo hay tres diseños porque uno está repetido y son los escudos de los lugares en donde operaba el banco. El que está duplicado es el escudo de Londres, de donde era originaria la entidad, mientras que los otros dos son una reinterpretación del de Buenos Aires y del de Chile, en donde también tenían sucursales.