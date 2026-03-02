Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

'Erros x Aprendizaxes' llega a A Coruña para compartir experiencias empresariales

Está iniciativa está promovida por la Diputación de A Coruña

Iván Aguiar
Iván Aguiar
02/03/2026 16:59
Edificio de Palexco
Edificio de Palexco
Quintana
Palexco acogerá 'Erros x Aprendizaxes', un encuentro profesional que nace con una propuesta clara: hablar sin filtros de los errores cometidos en el ámbito del comercio electrónico y compartir los aprendizajes que impulsan el crecimiento empresarial.

Este evento está organizado por la Diputación de A Coruña, con la coordinación del Clúster del Ecommerce Gallego. La fecha elegida es el próximo 12 de marzo y se desarrollará en horario de 9:15 a 15:00 en una jornada que incluirá charlas cortas en formato dinámico, conferencias de relatos reales y comida.

Las empresas participantes serán Par & Escala, Yo pongo el hielo, Rígido,  Alda Hotels, Heimat Atlántica, Joyerías Calvo y Cultura Urbana.

