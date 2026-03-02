'Erros x Aprendizaxes' llega a A Coruña para compartir experiencias empresariales

Edificio de Palexco Quintana

Palexco acogerá 'Erros x Aprendizaxes', un encuentro profesional que nace con una propuesta clara: hablar sin filtros de los errores cometidos en el ámbito del comercio electrónico y compartir los aprendizajes que impulsan el crecimiento empresarial.

Este evento está organizado por la Diputación de A Coruña, con la coordinación del Clúster del Ecommerce Gallego. La fecha elegida es el próximo 12 de marzo y se desarrollará en horario de 9:15 a 15:00 en una jornada que incluirá charlas cortas en formato dinámico, conferencias de relatos reales y comida.

Las empresas participantes serán Par & Escala, Yo pongo el hielo, Rígido, Alda Hotels, Heimat Atlántica, Joyerías Calvo y Cultura Urbana.