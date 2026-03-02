El eclipse y las fiestas dejarán en los hoteles una semana “histórica” en A Coruña

Turistas en María Pita Javier Alborés

El 12 de agosto es una fecha marcada en el calendario de todo aquel que busque disfrutar del evento astronómico del siglo con vistas privilegiadas. A Coruña es un punto estratégico para contemplar el eclipse de Sol total, y los hoteles llevan meses con habitaciones agotadas y precios desorbitados. Si bien muchos admiten tan solo reservas de mínimo dos o tres noches, otros tienen todavía estancias disponibles.

Lo curioso, y algo que todavía no se ha mencionado, es que el eclipse coincide con la semana de fiestas de la ciudad, las de María Pita. Y esto, en palabras del presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, hará que se trate de una “semana histórica” para los hoteles. “No existe en el calendario ningún día importante salvo el eclipse, que además coincide en una semana de fiestas, que representa la ‘tormenta perfecta’, ya que además es nuevo mes por excelencia. Este evento, con un 40% más de reservas de lo habitual que tenemos para entonces, va a ser muy interesante”.

Los establecimientos hoteleros, señala el director del NH Collection Finisterre, se juegan “el resultado del año en los meses de junio, julio, agosto y septiembre”. “Junio parece que viene, en volumen de congresos, superior al año pasado, algo que nos va a llevar a consolidar; julio y agosto son vacacionales y, a partir de ahí, tendremos que igualar a los meses del año pasado. Septiembre, por su parte, será el mes en el que veamos cómo funciona esa base congresual que tanto nos ayuda en estos meses intermedios”, explica.

Precios desorbitados

En la ciudad, unido al eclipse, se celebrarán “dos pequeños congresos relacionados con la astronomía”, lo que permitirá atraer incluso a más visitantes de este perfil. Así, debido al evento astronómico, los hoteles de A Coruña llenarán sus plazas antes de tiempo.

La ciudad no ha vivido un acontecimiento astronómico similar desde 1905, y el siguiente no será hasta el año 2480, por lo que la de este año es una oportunidad única para ver un evento de tal magnitud. Un eclipse de Sol total se da cuando la Luna cubre completamente el disco solar, y los expertos ya se atreven a calificarlo como el evento astronómico del siglo. El alud de reservas viene acompañado de precios estratosféricos para muchos. Mientras la gran mayoría de los alojamientos no aceptan reservas solo para pasar en ellos la noche del 12 de agosto, otros piden por habitación precios que alcanzan los 1.354 euros. Y, con el paso de las horas, las plazas disponibles descienden.

Si se hace una búsqueda en Booking a día de hoy, por dos noches, entre el 12 y 14 de agosto, los clientes abonarán una media de 1.000 euros por hospedarse en un hotel. El DoubleTree By Hilton, por ejemplo, todavía dispone de habitaciones, a un precio de 2.060 euros por estas dos noches. Otros como el Eurostars Ciudad de La Coruña o el Eurostars Blue oscilan entre los 1.019 y 1.039 euros. Pero hay habitaciones algo más ‘asequibles’, como los 669 euros del AC Hotel A Coruña by Marriott.

El Ayuntamiento ya avanzó en Fitur que ha constituido una comisión de seguimiento especial para preparar el evento, en la que están integradas diferentes áreas del Consistorio. También se anticipó que, a lo largo de los próximos meses, se llevarán a cabo diferentes actos divulgativos y culturales de cara a un eclipse que acapara todas las miradas en el turismo. Y es que pocas veces se ha hablado de un evento que promete atraer a miles de visitantes a una urbe que promete ‘echarse al mar’ para ver cómo el día se convierte en noche durante un par de minutos.

Las reservas de Semana Santa, pendientes de las condiciones climatológicas El impacto de la Semana Santa, otra de las fechas clave en los hoteles de toda España, se está haciendo esperar en las previsiones de los alojamientos de A Coruña. El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de la ciudad asegura que, por el momento, el volumen de reservas es “inferior al del año pasado”. “Las condiciones climatológicas están influyendo; al final, tendremos un resultado muy parecido al del año pasado, pero todo dependerá de las reservas de última hora”, comenta Agustín Collazos. “De momento, en lo que va de 2026 hemos tenido fines de semana muy lluviosos, por lo que la decisión de venir al norte se tomará en el último momento. Han sido semanas muy malas climatológicamente en la ciudad, que también lo notarán en el sur porque ha sido igual para toda España, pero de momento notamos que es más flojo”. No obstante, en el sector hotelero local no pierden la esperanza de cara el próximo mes: “Somos optimistas, y esperamos que los niveles sean similares a los del pasado ejercicio”, concluye el también director del NH Collection Finisterre.

