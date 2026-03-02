Cortes de tráfico en A Falperra y la avenida de Arteixo

Imagen de archivo de obras en la avenida de Os Mallos Carlota Blanco

El Ayuntamiento de A Coruña ha informado de los cortes de tráfico que afectarán en los próximos días a la ciudad.

La calle de Wenceslao Fernández Flórez, en la zona de A Falperra, estará cortada entre las 09.00 y las 18.30 horas para descarga de material. Será desde este lunes, 2 de marzo, y hasta el miércoles 4.

También para descargar material estará cortada la Rampa del Matadero de 08.00 a 18.00 horas este lunes, así como la Travesía de la Cerca, que tendrá solo un carril de circulación a la altura del número 23 de 08.00 a 19.00 horas.

Además, la avenida de Arteixo tendrá cortado un carril a la altura del número 121 este lunes, 2 de marzo, entre las 08.00 y las 18.00 horas para tareas de hormigonado.