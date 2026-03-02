Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Conferencias, cine e unha carreira popular: este é o programa completo de actividades polo 8M na Coruña

Redacción
02/03/2026 18:07
Presentación da programación polo 8M
Presentación da programación polo 8M
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

O Concello da Coruña presentou o seu programa de actividades con motivo do 8M. Nos vindeiros días, a cidade contará con diversos eventos. A programación arrinca este martes (18.00 horas) co encontro “Mulleres que son e están”, no Auditorio Afundación (Cantón Grande, 8), un espazo de reflexión feminista, decolonial e interseccional para abordar como se cruzan xénero, racialización, clase social, orixe e situación administrativa e como estas dimensións condicionan o acceso aos dereitose ao recoñecemento. Participan Ebbaba Hameida Hafed, xornalista e escritora saharauí; Suiry Sobrino, xornalista peruana e activista feminista antirracista e decolonial; e María José Jiménez Cortiñas, traballadora social e activista feminista e antirracista vinculada á defensados dereitos do pobo xitano. A conversa estará moderada por Estíbaliz Veiga e contará cun peche musical a cargo de Lis Teuntor; haberá tamén intérprete de lingua de signos.

No eido da divulgación, o Concello impulsa o ciclo “Mulleres e saúde”, un espazo aberto ácidadanía para achegar información solvente e accesible sobre a saúde das mulleres desdeunha perspectiva integral e de xénero. Ao longo de cinco sesións en distintos puntos da cidade, abordaranse cuestións como a nutrición, o envellecemento saudable, a importancia do exercicio físico, a menopausa e a saúde mental, atendendo ás diferentes etapas e realidades vitais.

A programación incorpora tamén unha liña prioritaria de coeducación, con propostas noscentros educativos para traballar a igualdade desde a infancia, como o concerto–contacontos coeducativo “Cambia o conto” e os obradoiros de creación de xoguetes igualitarios, orientados a desmontar estereotipos de xénero a través do xogo e a creatividade.

No ámbito da mocidade, o Concello reforza a dimensión pedagóxica da campaña con actividades que poñen o foco na cultura dixital, a ética e a igualdade, abordando de maneira específica a participación nas redes, a misoxinia dixital e os retos que abre a intelixencia artificial para a democracia e os dereitos.

A cidade suma ademais unha programación ampla e descentralizada no eido cultural e comunitario, con accións nas bibliotecas municipais —entre elas propostas sobre saúde e unha mostra bibliográfica arredor de masculinidades e igualdade— e iniciativas nos centros cívicos, onde se traballará durante todo o mes de forma transversal con dinámicas participativas e referentes femininos.

Como grandes citas abertas á veciñanza, o Teatro Colón acollerá o ciclo “Mulleres de cine”,unha proposta que sitúa no centro creadoras e referentes culturais ao longo do mes demarzo; e, no eido deportivo, o sábado 14 de marzo celebrarase a Carreira Popular Torre de Hércules e a Andaina conmemorativa do 8M nas inmediacións do monumento, facendo visible tamén no espazo público o compromiso colectivo coa igualdade.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Presentación da programación polo 8M

Conferencias, cine e unha carreira popular: este é o programa completo de actividades polo 8M na Coruña
Redacción
El ideal gallego

Aprueban inicialmente el proyecto de interés autonómico para construir pisos en A Baiuca, Arteixo
Redacción
Macron, presidente de Francia

Macron aumenta el arsenal nuclear francés y advierte de un mundo "peligroso"
Agencias
Edificio de Palexco

'Erros x Aprendizaxes' llega a A Coruña para compartir experiencias empresariales
Iván Aguiar